Vicdansız dizisinin çekimleri başladı! Başrolleri Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan paylaşıyor

Merakla beklenen Vicdansız dizisi için çekimler başladı. Başrollerini sevilen oyuncular Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı dizi, sadece TOD platformunda yayınlanacak. ARC Film yapımcılığında hayata geçirilen bu iddialı projenin yönetmen koltuğunda Devrim Yalçın otururken, senaryosu Levent Cantek'in kaleminden çıkıyor.

Vicdansız dizisi oyuncu kadrosu

Oyuncu kadrosunda ise Cansel Elçin, Feyza Sevil Güngör, Tansel Öngel, Emre Aslan, Cemal Toktaş, Mehmet Bozdoğan ve Bülent Düzgünoğlu gibi oyuncular yer alıyor.

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Vicdansız dizisi konusu

"Gerçek aşk bazen sadece birinin hatırlamasıyla yaşar" mottosuyla yola çıkan Vicdansız dizisi, izleyicileri sürükleyici bir gizem ve aşk hikayesine davet ediyor.

Dizinin merkezinde, finans sektöründe yükselen, hırslı ve soğukkanlı bir uzman olan Deniz yer alıyor. Deniz'in kariyeri, patronunun kızı Nilüfer'le olan ilişkisi ve bunun getirdiği ortaklık teklifiyle adeta zirveye çıkarken, kalbinin asıl sahibi Vicdan'la ise gizli bir hayat sürmektedir. Ancak planladığı tüm gelecek, trajik bir trafik kazasıyla darmadağın olur.

Kazanın ardından Vicdan gizemli bir şekilde ortadan kaybolur ve daha da şaşırtıcı olanı, kimse onun varlığını hatırlamaz. Güvenlik kameraları, komşular ve hatta en yakın dostları bile Vicdan'ı tanımadıklarını söyler. Sanki Vicdan hiç yaşamamıştır. Ancak Deniz, onun dokunuşunu, gülüşünü ve kelimelerini asla unutmaz.

İşte bu noktada Deniz, büyük bir çıkmazın içine düşer: Ya Vicdan gerçekten hiç var olmamışsa? Ya da var olmuş ama varlığı silinmişse? Vicdansız, aşkın en kırılgan ve savunmasız halini bu sorular etrafında ele alıyor. Hafıza, tutku ve şüphe üçgeninde sıkışan Deniz'in yolculuğu, sadece kaybolan bir kadının değil, onunla birlikte anlamını yitiren bir aşkın izini sürmesini konu alıyor.

Peki, gerçek aşk, ortadan kaybolsa bile geride izi kalan tek şey midir? Bu sorunun cevabı, Vicdansız dizisinde arayışını sürdüren Deniz'in hikayesiyle açığa çıkacak.