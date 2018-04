Video oyunundan film yıldızlığına

Sony Pictures Entertaiment, efsane video oyunu karakterlerini 'Pixels' filminde buluşturmak için ikonlaşmış video oyunu şirketleriyle işbirliğine gidiyor.

Sony Pictures Entertainment’ın yaptığı açıklamaya göre, çok sayıda video oyunu şirketi ile biraraya gelen stüdyo, klasik karakterlerden; PAC-MAN, Donkey Kong, Centipede®, Galaga, Frogger, Q*bert, ve Space Invaders’ı merakla beklenen aksiyon komedi filmi ‘PIXELS’in kadrosuna kattı. 15 Mayıs 2015’ten itibaren tüm dünyada vizyona girmesi planlanan filmin başrollerinde Adam Sandler, Kevin James, Michelle Monaghan, Peter Dinklage, Josh Gad, ve Brian Cox yer alıyorlar. Filmin yönetmenliğiniyse Chris Columbus üstleniyor.



PIXELS filminde, intergalaktik uzaylılar, klasik video oyunu yayınlarını yanlış anlayarak, kendilerine karşı bir savaş açıldığını düşünürler ve oyunları model olarak kullanarak Dünya ’ya saldırırlar. Bu durumda Başkan Will Cooper (James), 80’lerin video oyunu şampiyonu olan ve şimdilerde evlere sinema sistemi kurmakla uğraşan, çocukluğundaki en iyi arkadaşı Sam Brenner’ı (Sandler) aramak zorunda kalır. Sam’in görevi, okul yıllarında atari salonlarında video oyunları oynayanlardan (Dinklage ve Gad) oluşan bir takıma liderlik ederek, uzaylıları yenmek ve dünyayı kurtarmaktır. Monaghan da, takımın benzersiz silah uzmanı rolünü üstleniyor. Patrick Jean’in aynı adlı orijinal kısa filminden uyarlanan, hikayesini Tim Herlihy’nin, senaryosunu yine Tim Herlihy ve Timothy Dowling’in yazdığı aksiyon komedi tarzındaki filmin yönetmeni Chris Columbus, “Filmimizi bu efsanevi karakterler olmadan yapamazdık. Bu karakterler filmde Adam, Kevin, Michelle, Peter, Josh, ve Brian’ın oynadığı roller kadar önemli. Her şeyin tam olarak hayal ettiğimiz gibi bir araya geldiğini görmek heyecan verici. Tüm bu şirketleri birarada gördüğümüz için minnettarız” Yapımcı Allen Covert ise “Tüm bu klasik karakterler projenin DNA’sının birer parçası, bu yüzden hepsini biraraya getirmek için çalışmamız kritik bir süreçti. Neyse ki tüm herkes son derece anlayışlıydı. Projede yer alan tüm şirketlere, karakterlerine olan derin sevgi ve saygılarımızla yaklaştık ve onları ikonik yapan özelliklerini filme de geçirebilmek üzere çalıştık” diye konuştu. Bu yıl 24-27 Temmuz tarihleri arasında San-Diego’da düzenlenecek Comic-Con’da, 13 yaş ve üstü tüm katılımcılar, Stüdyo’nun “Hard Rock Hotel, 209 5th Ave., San Diego” adresinde kuracağı” Pixels Electric Dreams Factory” adlı atari oyunları alanında, bu klasik video oyunlarını tekrar deneme ve oynama fırsatı yakalayacaklar. Sony Pictures Sinema Filmleri Pazarlama Bölümü Başkanı Dwight Caines de; “Gerçek Comic-Con kitlesi için filmle interaktif iletişime geçmenin en iyi yolu, filmin bir parçası olan video oyunlarını oynamak olacaktır” dedi.



Sony Pictures ile bu filmde biraraya gelen klasik video oyunu şirketleriyse şöyle sıralanıyor:

• Atari® Interactive: (Asteroids®, Breakout®, Centipede® ve Missile Command®)

• Konami Digital Entertainment Co., Ltd. (Frogger)

• BANDAI NAMCO Games Inc. (PAC-MAN, Galaga, ve Dig Dug)

• Nintendo (Donkey Kong)

• Columbia Pictures Industries, Inc. (Q*bert)

• Taito Corporation (Space Invaders)

• Warner Bros. Interactive Entertainment (Joust, Defender, Robotron ve Wizard of Wor)