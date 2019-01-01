Filmleriyle herkesin sevgilisi olan Wes Anderson’ın
filmlerinden ilham alan kitap, her biri sanat eserine benzeyen sahnelerin
gerçek hayattaki benzerlerini bulan hayran kitlesinin çektiği resimlerden
oluşuyor. Olur da Wes Anderson filmlerinde gibi yaşamak isterseniz, 200 resimden
ooluşan bir yol göstericiniz var!
The Grand Budapest Hotel, The Darjeeling Limited ve Moonrise
Kingdom gibi filmlerin hepsi, hayata benzer tuhaf, nostaljik, pastel renkli bir
mercekle bakıyor gibi görünüyor. Bu mercek belli ki dünyadaki Anderson hayranlarının
da bakış açısını etkilemiş ki ortaya bu harika kareler çıkmış.
@AccidentallyWesAnderson'ın kurucusu ve AWA'nın yazarı Wally
Koval, "Her zaman ifade edemezsiniz ama görünce hemen anlarsınız"
diyor. "Bu sadece bir seyahat kitabı değil, bir ruh hali panosu, günden
güne bir kaçış yolu, bir keyif anı. Umarım macera ve keşfe ilham verir."
Anderson önsözde, "Kazara kendim olmanın ne anlama
geldiğini şimdi anlıyorum," diyor ve ekliyor: "Kasıtlı olarak ben
olmanın ne anlama geldiği konusunda hala kafam karışık ama... ben
buyum..."
Kazayla ya da kasıtlı olarak çekilen bu fotoğraflarla Wes
Anderson'ın filmlerini andıran bir dünyaya adım atın.
Crawley Edge Boatshed, Perth, Batı Avustralya
The Life Aquatic'ten ilham alan bu mavi kayıkhanenin
hikayesi de çok garip: Çünkü Perth'de en çok fotoğrafı çekilen gezi yeri haline
geldi. Özellikle de selfie takıntılı turistlerin kuyruğa girdiği bir yer olarak
karşımıza çıktı. 2019'da şehir yetkilileri, turistlerin bu ilgisine karşılık
vermek için güneş enerjisiyle çalışan bir tuvalete 400 bin dolar harcamaya
karar verdi.
Hotel Opera, Prag, Çek Cumhuriyeti
Belki The Grand
Budapest Hotel’de bir gece geçiremezsiniz ama ona en yakın alternatifiniz II.
Dünya Savaşı döneminden kalan Prag’daki Hotel Opera’dan hemen rezervasyon
yaptırabilirsiniz. Prag'ın "Yeni Şehir" bölgesinde yer alan Hotel
Opera'nın Bohemya Neo-Rönesans cephesi, bugün hala gerçek hayattaki konukları
pembe renkli görkemiyle ağırlıyor.
Roberts Evleri, Oceanside, Kaliforniya
Geçmişin pembeleri, Anderson'un hikayelerini filmde anlatmak
için kullandığı görsel dilin bir parçası. Palmiye ağaçlarıyla kaplı bu kiralık
bungalov evler, bir sahil kasabasında ziyaretçilerini ağırlıyorlar. Sloganları
ise: "Hayatın yaşamaya değer olduğu Oceanside'a Gel." Belki Anderson
filmlerindeki sıra dışı atmosfer burada da sizi bekliyordur.
Ascensor da Bica, Lizbon, Portekiz
Anderson'ın filmlerinden hiçbiri Lizbon'da yer almasa da bu
şehrin yönetmenin çalışmalarını anımsatması pek de şaşırtıcı değil. Çünkü bu
görüntüler başka bir zamana selam veriyor gibi hissettiriyor. Filmlerinde
çekilmiş olabilecek pastel renkli evlerin ve Arnavut kaldırımlı sokakların
fonunda Lizbon'da hala kullanılan üç füniküler vagon da bulunuyor.
Amer Fort, Rajasthan, Hindistan
Renk patlaması ve karmaşık ayrıntılarıyla tanınan bir ülke olan Hindistan, çoğunlukla Rajasthan'da çekilen Darjeeling Limited'in başrollerinden biriydi. 1592'de inşa edilen bu kraliyet sarayı ve askeri kalesi, beklenmedik anlarda harika görüntüler oluşturuyor.
Wharf Shed, Glenorchy, Yeni Zelanda
Glenorchy bir maceraperest cennetidir ve manzaraları
Yüzüklerin Efendisi üçlemesi ve Narnia gibi Anderson dışı filmlerde de yer
alır. Bu kırmızı baraka ve arka planı karlarla kaplı dağlar nostaljik
dokunuşuyla muhteşem bir görsellik oluşturuyor. Fantastik bir dünyaya adım
atmak için belki de gerçek hayatta Yeni Zelanda2ya gitmek yeterlidir.
White Cyclone, Kuwana
Ağaç kesimiyle ilgili güçlü düzenlemelerin olduğu bir ülkede
nadir görülen, Japonya'nın en eski ahşap hız treni üzerinde çok daha yavaş
gideceğinizi hayal ediyoruz. Bu hız treni, neredeyse bin ev inşa etmeye yetecek
kadar kereste ile yapıldı. Yeterince Anderson işi gibi görünmüyor mu sizce de?
Postane, Wrangell, Alaska
Anderson'un elinden çıkmış gibi görünse de, bu sahne bir
film seti değil. Bir Alaska adasının kuzey ucunda yer alan Wrangell, boyalı
postanelerini ziyaret etmeyi seven 3 bin kişiye ev sahipliği yapıyor. Tabii ki
bu da bir zorunluluk, çünkü buralarda eve posta teslimatı yok.
La Casa Mínima, Buenos Aires, Arjantin
Bu fotoğraf, Anderson'ın mizah ve tuhaf dokunuşuna imza
atıyor. Buenos Aires'teki en dar evin bu fotoğrafı da ilginç bir görüntü
oluşturuyor. Sadece 2,5 metre eninde olan bu evde herhangi birinin nasıl
yaşayabileceğini görmek için yaratıcı düşünmeniz gerekecek. Minyatür eve rehber
eşliğinde turlar da mümkün. Ziyaret etmeye değer olsa da uzun bir süre bu evde
kalmak mümkün değil tabii ki.
Green Point Deniz Feneri, Cape Town, Güney Afrika
Kırmızı-beyaz bir deniz feneri olan Moonrise Kingdom, kurgusal New Penzance adasında bulunuyor. Güney Afrika'nın Cape Town sahilinde de benzer bir tane bulunuyor. Ancak Green Point, ülkedeki en eski operasyonel deniz feneri olmaya devam ediyor.