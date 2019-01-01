Rengarenk bir dünyaya girmeye hazır mısınız? Wes Anderson’ın bir milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabı @AccidentallyWesAnderson’dan esinlenen yeni bir fotoğraf kitabı çıktı.

Filmleriyle herkesin sevgilisi olan Wes Anderson’ın filmlerinden ilham alan kitap, her biri sanat eserine benzeyen sahnelerin gerçek hayattaki benzerlerini bulan hayran kitlesinin çektiği resimlerden oluşuyor. Olur da Wes Anderson filmlerinde gibi yaşamak isterseniz, 200 resimden ooluşan bir yol göstericiniz var!

The Grand Budapest Hotel, The Darjeeling Limited ve Moonrise Kingdom gibi filmlerin hepsi, hayata benzer tuhaf, nostaljik, pastel renkli bir mercekle bakıyor gibi görünüyor. Bu mercek belli ki dünyadaki Anderson hayranlarının da bakış açısını etkilemiş ki ortaya bu harika kareler çıkmış.

@AccidentallyWesAnderson'ın kurucusu ve AWA'nın yazarı Wally Koval, "Her zaman ifade edemezsiniz ama görünce hemen anlarsınız" diyor. "Bu sadece bir seyahat kitabı değil, bir ruh hali panosu, günden güne bir kaçış yolu, bir keyif anı. Umarım macera ve keşfe ilham verir."

Anderson önsözde, "Kazara kendim olmanın ne anlama geldiğini şimdi anlıyorum," diyor ve ekliyor: "Kasıtlı olarak ben olmanın ne anlama geldiği konusunda hala kafam karışık ama... ben buyum..."

Kazayla ya da kasıtlı olarak çekilen bu fotoğraflarla Wes Anderson'ın filmlerini andıran bir dünyaya adım atın.

Crawley Edge Boatshed, Perth, Batı Avustralya





The Life Aquatic'ten ilham alan bu mavi kayıkhanenin hikayesi de çok garip: Çünkü Perth'de en çok fotoğrafı çekilen gezi yeri haline geldi. Özellikle de selfie takıntılı turistlerin kuyruğa girdiği bir yer olarak karşımıza çıktı. 2019'da şehir yetkilileri, turistlerin bu ilgisine karşılık vermek için güneş enerjisiyle çalışan bir tuvalete 400 bin dolar harcamaya karar verdi.

Hotel Opera, Prag, Çek Cumhuriyeti





Belki The Grand Budapest Hotel’de bir gece geçiremezsiniz ama ona en yakın alternatifiniz II. Dünya Savaşı döneminden kalan Prag’daki Hotel Opera’dan hemen rezervasyon yaptırabilirsiniz. Prag'ın "Yeni Şehir" bölgesinde yer alan Hotel Opera'nın Bohemya Neo-Rönesans cephesi, bugün hala gerçek hayattaki konukları pembe renkli görkemiyle ağırlıyor.

Roberts Evleri, Oceanside, Kaliforniya





Geçmişin pembeleri, Anderson'un hikayelerini filmde anlatmak için kullandığı görsel dilin bir parçası. Palmiye ağaçlarıyla kaplı bu kiralık bungalov evler, bir sahil kasabasında ziyaretçilerini ağırlıyorlar. Sloganları ise: "Hayatın yaşamaya değer olduğu Oceanside'a Gel." Belki Anderson filmlerindeki sıra dışı atmosfer burada da sizi bekliyordur.

Ascensor da Bica, Lizbon, Portekiz





Anderson'ın filmlerinden hiçbiri Lizbon'da yer almasa da bu şehrin yönetmenin çalışmalarını anımsatması pek de şaşırtıcı değil. Çünkü bu görüntüler başka bir zamana selam veriyor gibi hissettiriyor. Filmlerinde çekilmiş olabilecek pastel renkli evlerin ve Arnavut kaldırımlı sokakların fonunda Lizbon'da hala kullanılan üç füniküler vagon da bulunuyor.

Amer Fort, Rajasthan, Hindistan





Renk patlaması ve karmaşık ayrıntılarıyla tanınan bir ülke olan Hindistan, çoğunlukla Rajasthan'da çekilen Darjeeling Limited'in başrollerinden biriydi. 1592'de inşa edilen bu kraliyet sarayı ve askeri kalesi, beklenmedik anlarda harika görüntüler oluşturuyor.



Wharf Shed, Glenorchy, Yeni Zelanda





Glenorchy bir maceraperest cennetidir ve manzaraları Yüzüklerin Efendisi üçlemesi ve Narnia gibi Anderson dışı filmlerde de yer alır. Bu kırmızı baraka ve arka planı karlarla kaplı dağlar nostaljik dokunuşuyla muhteşem bir görsellik oluşturuyor. Fantastik bir dünyaya adım atmak için belki de gerçek hayatta Yeni Zelanda2ya gitmek yeterlidir.



White Cyclone, Kuwana





Ağaç kesimiyle ilgili güçlü düzenlemelerin olduğu bir ülkede nadir görülen, Japonya'nın en eski ahşap hız treni üzerinde çok daha yavaş gideceğinizi hayal ediyoruz. Bu hız treni, neredeyse bin ev inşa etmeye yetecek kadar kereste ile yapıldı. Yeterince Anderson işi gibi görünmüyor mu sizce de?

Postane, Wrangell, Alaska





Anderson'un elinden çıkmış gibi görünse de, bu sahne bir film seti değil. Bir Alaska adasının kuzey ucunda yer alan Wrangell, boyalı postanelerini ziyaret etmeyi seven 3 bin kişiye ev sahipliği yapıyor. Tabii ki bu da bir zorunluluk, çünkü buralarda eve posta teslimatı yok.

La Casa Mínima, Buenos Aires, Arjantin





Bu fotoğraf, Anderson'ın mizah ve tuhaf dokunuşuna imza atıyor. Buenos Aires'teki en dar evin bu fotoğrafı da ilginç bir görüntü oluşturuyor. Sadece 2,5 metre eninde olan bu evde herhangi birinin nasıl yaşayabileceğini görmek için yaratıcı düşünmeniz gerekecek. Minyatür eve rehber eşliğinde turlar da mümkün. Ziyaret etmeye değer olsa da uzun bir süre bu evde kalmak mümkün değil tabii ki.

Green Point Deniz Feneri, Cape Town, Güney Afrika





Kırmızı-beyaz bir deniz feneri olan Moonrise Kingdom, kurgusal New Penzance adasında bulunuyor. Güney Afrika'nın Cape Town sahilinde de benzer bir tane bulunuyor. Ancak Green Point, ülkedeki en eski operasyonel deniz feneri olmaya devam ediyor.