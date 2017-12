Eğer hala şöyle sıkıca takip edebileceğiniz ve aklınızda her şeyi alıp götürecek bir dizi arayışındaysanız, size önereceğimiz yabancı diziler sayesinde bu arayışınızı sonlandırabileceksiniz.

Yerli dizilerin hep aynı olay örgüsünden ibaret olduğunu düşünerek dizi izlemeye karşı ön yargılı bir tavır takınmaya başladıysanız belki de henüz yabancı diziler hakkında yeterli bilgiye sahip değilsinizdir. Sadece yurt dışında değil ülkemizde de büyük bir hayran kitlesine sahip olan birçok yabancı dizi mevcut. Hatta öyle sezon başlangıcı için gün sayanlar mı ya da en ufak haberlerini dikkatle takip edenler mi dersiniz… Ne ararsanız hepsi yabancı dizi fanlarında mevcut.



En iyi yabancı diziler

Dexter

İlk bölümü 2006 yılında gösterilmeye başlayan Dexter, Miami Metro Polis Departmanında kan sıçrama analizcisi olarak çalışan bir adamın aynı zamanda bir seri katil olarak hayatını sürdürmesini konu alıyor. Bir roman uyarlaması olan bu dizi uzun yıllar devam ederek finale ulaşmıştır. Eğer hala izlemediyseniz en iyi yabancı dizi olma özelliğine sahip olan bu diziye mutlaka bir şans vermelisiniz.









Lost

Bir uçak okyanus üzerinden geçerken manyetik bir alana kapılarak büyük bir adanın üzerine düşer. Uçak kazasından kurtulmayı başaran kazazedelerin adada yaşadığı olaylar ile birlikte hayatları sonsuza dek değişecektir. Adada düşündüklerinden çok daha fazla zaman mahsur kalan yolcuların hayatta kalmak ve adadan kurtulmak adına verdikleri mücadeleyi konu alan yabancı dizi zamanının en ses getiren yapımlarından biri olma özelliğine sahip.



House

Bir hastanede bulaşıcı hastalıklar konusunda uzman olan Gregory House ve üç kişilik ekibinin hastanede başından geçen olaylara yer veren dizi benzerlerinin içinde en iyisi olarak öne çıkıyor. Asosyal, huysuz, zeki ve ukala bir yapıya sahip olan Doktor House ile her bölümün tadına varacaksınız.







Prison Break

İyi bir işe ve hayata sahip olan Michael Scofield, Başkan Yardımcısı’nın kardeşini öldürmek suçu ile cezaya çarptırılan ağabeyi Lincoln Burrows’u kurtarma için her yolu dener. Hiçbir şekilde bunu başaramayan Scofield’in artık tek çaresi kalmıştır; hapishaneye girmek. Bir yolunu bularak hapishaneye giren bu yakışıklı ve zeki adamın orada başından geçen olayların ve kaçış serüveninin anlatıldığı dizi hem karakterlerin yakışıklı oluşu hem de olay örgüsü ve oyunculuk açısından gösterildiği dönemde oldukça ses getirmişti.



Game Of Thrones

Kuzey Krallığının hükümdarı olan Lord Ned Stark, uzun ve zorlu savaşlardan sonra anayurduna dönerek krallığını bir bütünlük içerisinde tutmayı başarabilmiştir. Kral Robert Baratheon ile yıllarca savaşlarda omuz omuza çarpışan ve Baratheon’un kral olmasını sağlayan Ned Stark’ın tek isteği ise kuzey sınırlarını koruyan ailesi ve halkı ile sakin bir hayat yaşamaktır. Suyun öte yanında ise kendi krallığından kovulduğunu iddia eden Visery Targaryen, kız kardeşi Daenerys’i barbar kavimlerinin başı olan Han Drogo’ya vererek gücüne güç katmayı planlamaktadır. Tahtını geri isteyen Vserys’in planlarını duyan Baratheon yanına Kuzeyin Lordu Ned Stark’ı seçer.

Taht kavgalarının belki de en ses getireni olan bu yabancı dizi, en iyi yabancı diziler sıralaması arasında ilk sırada yer alıyor. Her yıl sezonun başlamasını çok büyük bir tutkuyla bekleyen binlerce insan için bu dizinin yeri çok ayrı.







Narcos

Uyuşturucu İle Mücadele Dairesi’nde çalışan Javier Pera, Kolombiyalı ünlü uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar’ı yakalamak üzere Kolombiya’ya gönderilir. Herkesin zekasına ve yapabildiklerine hayranlık duyduğu Pablo Escobar’ı anlatan bu dizi son dönemin en ses getiren yapımları arasında yer alıyor. Dizinin gerçek bir kişi ve hikayeden uyarlanması ile sevilmesindeki en büyük etken.



