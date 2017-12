Doğru erkeğin karşınıza çıkmasını mümkün kılan bu muhteşem romantik komedi filmleri ile sizin de aşka bakış açınız yeniden şekillenecek.

Romantik komedi filmleri kadınlar için vazgeçilmez film türlerinin başında gelmektedir. İçinde aşk olan hemen her şeyi seven kadınlar bu aşk ve komedi ikileminden oldukça mutludurlar. Aynı şeyleri erkekler için söylemek ne yazık ki güç. Çoğu zaman kadınların zoru ile izlenilen romantik komedi filmleri erkekler için bir aksiyon filmi kadar ilgi çekici olmayabilir. O halde havaların soğuması ile birlikte kendini eve kapatan ya da soğuk kış gecelerini değerlendirmek isteyen herkes için muhteşem bir romantik komedi film seçkisi hazırladığımızı belirtmeliyiz. Eğer içlerinde hala izlemediğiniz varsa mutlaka hemen dikkate almalısınız.



What’s Your Number? (2011)

Geçmişte yaşadığı ilişkilerini düşünerek acaba bitmese ne olurdu diye düşünenlerdenseniz bu film tam size göre. Bir kadının geçmişte yaşadığı 20 ilişkiyi yeniden gözden geçirmesi ile başlayan film, bu 20 adamdan birinin hayatının aşkı olma ihtimalini sorgulayan bir kadının başından geçenleri konu alıyor.



The Switch ( Sürpriz Baba)- 2010

40 yaşına girmiş olan bir kadının suni döllenme yöntemi ile anne olmaya karar vermesi ile başlayan hikaye, en yakın erkek arkadaşının mevcut sperm yerine kendi spermlerini koyması ile bambaşka bir hal alır. Zaman zaman duygulanıp yer yer kahkahaya boğulacağınız bu muhteşem film kesinlikle içinizi ısıtacak.







Amelie

Sadece hikayesi ile değil müzikleri ile de tam bir başyapıt olma özelliğine sahip Amelie, herkesin arşivinde yer alması gereken muhteşem filmlerin başında geliyor. Paris’te garsonluk yaparak hayatını kazanan Amelie yaşadığı travmalar sonucu hayata farklı bir yönden bakar hale gelmiştir. Rutin hayatı, evde bulduğu bir kutu ve kutunun sahibini bulması ile değişir. Çünkü Amelie aşkı tanımıştır.



(500) Days Of Summer (Aşkın 500 Günü)- 2009

Eğer standart romantik komedi filmlerinden sıkıldıysanız bu film tam size göre. En iyi romantik komedi filmleri arasına girmeyi başaran ve farklı konusu ile dikkati çeken bu filmde aşkın gerçek olduğuna inanmayan bir kadın ve ona aşık olan bir adamın hikayesine yer veriliyor. Aşka inanmayan Summer’a gördüğü ilk anda aşka olan Tom ve başlarından geçen ilginç hikayenin konu alındığı film kesinlikle bu türün izlenilmesi gereken filmleri arasında yer alıyor.



Hitch (Aşk Doktoru)- 2005

Romantik komedi filmleri arasında en eğlencelilerinden biri olan Aşk Doktoru, erkeklere flört ederek hayallerindeki kadını tavlama fırsatı veren bir adamın aşkla tanışmasını konu alıyor.



Celal ile Ceren

Türk romantik komedi filmleri arasında belki de en fazla izlenilen ve sevilenlerden biri olan Celal İle Ceren, kavga edip ayrılan nişanlıların bu olayın ardından başına gelenleri konu edinen oldukça komik bir film olma özelliğine sahip.







Kocan kadar konuş

Yerli romantik komedi filmleri arasında izleyiciden tam not almayı başaran bu film, 30 yaşına gelmiş olan bir kadının karşı cinsle yakalayamadığı duygusal bağ ve yıllar sonra lise aşkı ile karşılaşmasıyla başlayan olaylar örgüsüne yer veriyor. Yüksek sesle kahkaha atabileceğiniz bir yerde bu filmi izlemenizi tavsiye ederiz.



Aşk tutulması

Bir kaza ile tanışan kahramanlarımızın aralarında gelişen aşkı konu alan filmin gidişatı ara sıra hüzünlü olsa da genel anlamda komedi kısmının çok daha ağır bastığını söylemek yanlış olmayacaktır. Eğer kafa dağıtmak ve eğlenceli zaman geçirmek istiyorsanız mutlaka bu filmi seçeneklerinizin arasına almalısınız. Asla pişman olmayacaksınız.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

En iyi aksiyon filmleri TIKLAYIN