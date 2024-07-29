Yalı Çapkını'nda senarist değişikliği

Star TV ekranlarında iki sezondur yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde yeni sezon için hazırlıklar başladı. Dizinin senaristinde de değişikliğe gidildi.

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Yalı Çapkını'nda senarist değişikliği - Resim : 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisi, üçüncü sezonunda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

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Yalı Çapkını'nda senarist değişikliği - Resim : 2

7 Haziran 2024'te sezon finali yapan Yalı Çapkını dizisinde senarist Mehmet Barış Günger, sezon sonunda ekibe veda etmişti. Üçüncü sezon hazırlıkları süren ve yakında sete çıkacak olan Yalı Çapkını dizisinin yeni senaristi belli oldu.

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Yalı Çapkını'nda senarist değişikliği - Resim : 3

YENİ SENARİST H. ZEYNEP BONÇE OLDU

Dizinin yeni senaristi H. Zeynep Bonçe oldu. Bonçe, daha önce de Sefirin Kızı ve Ateş Kuşları gibi projelerde yer almıştı.