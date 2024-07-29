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Yalı Çapkını'nda senarist değişikliği
Star TV ekranlarında iki sezondur yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde yeni sezon için hazırlıklar başladı. Dizinin senaristinde de değişikliğe gidildi.
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Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisi, üçüncü sezonunda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
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7 Haziran 2024'te sezon finali yapan Yalı Çapkını dizisinde senarist Mehmet Barış Günger, sezon sonunda ekibe veda etmişti. Üçüncü sezon hazırlıkları süren ve yakında sete çıkacak olan Yalı Çapkını dizisinin yeni senaristi belli oldu.
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YENİ SENARİST H. ZEYNEP BONÇE OLDU
Dizinin yeni senaristi H. Zeynep Bonçe oldu. Bonçe, daha önce de Sefirin Kızı ve Ateş Kuşları gibi projelerde yer almıştı.