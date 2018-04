Yeni FX dizisi ”The Strain” iddialı!

Guillermo Del Toro ve Chuck Hogan’ın romanlarından yola çıkılarak hazırlanan yeni dizi The Strain, 13 Temmuz’da FX’de yayınlanmaya başlayacak

Del Toro ve Hogan’ın aynı zamanda yapımcı olarak da yer aldığı dizi yaz sezonunun en iddialı yapımları arasında gösteriliyor.



FX’in 13 bölümlük ilk sezonu için sipariş verdiği The Strain, New York’ta geçiyor. Salgınlar konusunda uzman olan Dr. Ephraim Goodweather’ı merkeze alan dizide birçok değişik yaratık göreceğiz. The Strain’in başrollerinde David Bradley, Anne Betancourt ve Nikolai Witschi yer alacak.