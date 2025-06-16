Yeni karadeniz dizisi Maçari geliyor: Halit Özgür Sarı ile Özge Yağız başrolde

Televizyon dünyasında yeni sezon için tüm hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Atv’nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden 03 Medya imzalı Maçari’de Halit Özgür Sarı ile Özge Yağız başrolleri paylaşıyor. Senaryo Danışmanlığını Ali Can Yaraş’ın yaptığı Maçari dizisini Ayberk Çınar, Ayşin Akbulut, Simge Ayvazoğlu kaleme alıyor. Dizinin yönetmeni Altan Dönmez üstleniyor.

Maçari dizisi oyuncuları kimler?

Birsen Altuntaş’ın haberine göre “Maçari” dizisinin çekimlerinin 10 Temmuz’da başlaması planlanıyor. Dizide Halit Özgür Sarı gemi kaptanı Azil’e, Özge Yağız avukat Güneş’e, Ayten Uncuoğlu Azil’in Nine’si “Asiye”ye, Mustafa Açılan Azil’in üvey kardeşi Mehmet Maçari’ye hayat verecek. Dizinin oyuncu görüşmeleri sürüyor. Osman Maçari’nin sağ kolu Kınalı rolü için Osman Albayrak’la görüşülüyor. Teklif giden oyunculardan biri de Mehmet’in halası Havva rolü için Ebru Aykaç…

Maçari dizisinin konusu ne?

Kökleri Karadeniz’e uzanan güçlü Maçari ailesinin hikâyesini anlatan dizinin konusuna gelince; Osman Maçari sağlık sorunları nedeniyle ömrünün son günlerini yaşadığını anlar ve yıllar önce annesi Asiye’nin (Ayten Uncuoğlu) elinden alıp başına bir şey gelmemesi için de evlatlığı gibi büyüttüğü, doğum sırasında ölen büyük aşkı Mercan’dan olan oğlu Azil’i (Halit Özgür Sarı) geri almak ister.

Bu sırada başı kirli işlerle derde giren Osman Maçari’nin diğer oğlu Mehmet (Mustafa Açılan) hapisten yeni çıkmıştır. Mehmet özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz kirli işlerine tüm hızıyla devam eder. Mallarını gemiden indirerek işlerine taş koyan Azil’e de düşman olur.

Öte yandan oldukça yardımsever bir kadın olan Güneş’in yolu tesadüfen deniz yolculuğu sırasında kaptan Azil’le kesişir. İki genç birbirlerinden çok etkilenirler ancak Güneş’in Maçari ailesiyle olan bağı Azil’i fena halde şoke eder.