Yeni yaz dizisi

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'İlişki Durumu: Karışık' yakında Show Tv'de başlıyor.

Show TV’nin yaz ekranı için hazırladığı dizilerinden biri de 'İlişki Durumu: Karışık'. MF Yapım-Faruk Bayhan’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin fotoğraf çekiminden ilk görüntüler, Show TV’nin Periscope hesabında canlı yayınlandı. Aşk, kıskançlık, gurur ve dostluğu konu alan dizinin senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt kaleme aldı. Dizinin oyuncu kadrosunda Seren Şirince (Ayşegül), Berk Oktay (Can), Pamir Pekin (Murat), Eda Ece (Elif), Mert Türkoğlu (Efe) ve Özlem Öçalmaz (Ece) yer alıyor.