Yeraltı 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeraltı hangi gün?
NOW TV'nin yeni fenomen dizisi Yeraltı, hem reytinglerdeki başarısı hem de siyaset dünyasından gelen beklenmedik destekle televizyon gündeminin en üst sırasına yerleşti. Yeraltı 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde neler olacak?
Çarşamba akşamları yayınlanan NOW TV'nin yeni fenomeni Yeraltı, hem aksiyon dolu sahneleri hem de derinlikli karakter analizleriyle televizyon dünyasında kartların yeniden dağıtılmasına neden oldu.
Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu gibi isimlerin sergilediği performans, diziyi kısa sürede bir "kült yapım" adayı haline getirdi.
Dizinin daha ikinci bölümünde, uzun süredir zirveyi kimseye bırakmayan Eşref Rüya'yı tahtından indirmesi sektörde büyük şaşkınlık yarattı. Bu başarıyı pekiştiren en ilginç olay ise MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin diziyi bizzat tebrik etmesi oldu.
Bahçeli'nin, dizinin "devlet ve mafya ilişkilerindeki kararlı duruşunu" takdir etmesi, yapımın sadece bir drama değil, toplumsal bir yansıma olarak görüldüğünü kanıtladı.