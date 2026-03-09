Yeraltı dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı: Yeni bölümde neler olacak?
Başrollerini usta isimlerin paylaştığı ve son dönemin en çok konuşulan suç-drama yapımlarından biri olan Yeraltı dizisinin 7. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Aksiyonun ve gerilimin tırmandığı yeni bölüm tanıtımında, karakterler arasındaki sadakat testleri ön plana çıkıyor.
NOW TV ekranlarında fırtınalar estiren Yeraltı dizisi, kısa sürede ekranların yeni fenomeni haline gelerek haftalık reyting listelerinde zirveye yerleşmeyi başardı. Dizinin hikâye derinliği ve karakter çatışmaları, izleyiciyi her hafta daha da içine çekiyor.
Yayınlanan 7. bölüm fragmanı ise bu başarının tesadüf olmadığını kanıtlar nitelikte sahnelerle dolu. Özellikle Bozo’nun hafızalara kazınan o sert repliği sosyal medyada şimdiden "haftanın raconu" ilan edildi:
"Haydarım... Bu hayatta affetmeyeceğim tek şey ihanettir."
7. Bölümde Gerilim Zirvede: Sadakat Sınavı
Fragmandan yola çıkarak yeni bölümde bizi bekleyen kritik gelişmeler şunlar:
Dostluktan Düşmanlığa mı?
Bozo ve Haydar arasındaki sarsılmaz görünen bağ, bu bölümde büyük bir darbe alıyor. Bozo’nun bu cümleyi doğrudan Haydar’ın yüzüne karşı kurması, yeraltı dünyasındaki dengelerin tamamen değişeceğinin sinyalini veriyor.
İhanetin Perde Arkası: Haydar gerçekten saf mı değiştirdi yoksa Bozo’yu korumak için mi gizli bir oyun kurdu? İzleyiciler bu sorunun cevabını merakla bekliyor.