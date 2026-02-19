Yeraltı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

Reyting listelerini altüst eden dizi, hem Total hem de AB gruplarında zirveye oturarak haftanın en çok konuşulan yapımı oldu.

18 Şubat Çarşamba akşamının reyting sonuçlarına göre Yeraltı, rakiplerine büyük fark attı:

Total Kategorisi: 8,27 reyting ile 1. sırada.

AB Kategorisi: 7,52 reyting ile 1. sırada.

Dizinin en yakın takipçisi olan Eşref Rüya ise her iki kategoride de 2. sırada yer alarak yerini korudu.