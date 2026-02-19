Yeraltı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
Son zamanların sevilen dizisi Yeraltı'nın merakla beklenen 4. bölümü dün akşam NOW ekranlarında izleyiciyle buluştu. İzleyicilerin dizinin ardından yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki Yeraltı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
NOW TV ekranlarının yeni gözdesi Yeraltı, dün akşam (18 Şubat 2026 Çarşamba) yayınlanan 4. bölümüyle ekranlarda fırtına estirdi.
Reyting listelerini altüst eden dizi, hem Total hem de AB gruplarında zirveye oturarak haftanın en çok konuşulan yapımı oldu.
18 Şubat Çarşamba akşamının reyting sonuçlarına göre Yeraltı, rakiplerine büyük fark attı:
Total Kategorisi: 8,27 reyting ile 1. sırada.
AB Kategorisi: 7,52 reyting ile 1. sırada.
Dizinin en yakın takipçisi olan Eşref Rüya ise her iki kategoride de 2. sırada yer alarak yerini korudu.
Yeraltı 5. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?
Dün akşamki nefes kesen finalin ardından izleyiciler "Yeraltı 5. bölüm fragmanı izle" aramalarına hız verdi.
5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeraltı'nın 5. bölümü 25 Şubat 2026 Çarşamba akşamı saat 20:00'de NOW TV ekranlarında olacak.
4. Bölümde Neler Oldu?
Bozo’nun gözaltına alınmasıyla aile içinde ipler koptu. Bozo’nun içeriden gönderdiği "dört isim" mesajı, ihanetin çok yakınlarda olduğunu gösterirken Haydar Ali liderliği devralmak zorunda kaldı.