Sosyal paylaşım platformu KizlarSoruyor.com, “Yılın en iyi dizi çifti sence hangisi?” başlıklı anketiyle bu yıla damgasını vuran favori dizi çiftini seçti!
Aşk dizileri tam gaz devam ederken, bakıp bakıp iç geçirdiğimiz, aşklarına gıpta ettiğimiz dizi çiftlerinden en beğenilenler ortaya çıktı.
4.792’si kadın, 3.304’ü erkek, toplam 8.096 kişinin yanıtladığı anket sonucunda, Kiralık Aşk dizisiyle ekranlara gelen Defne (Elçin Sangu
) ve Ömer (Barış Arduç
) çifti, katılımcıların %50 oyunu toplayarak 1. seçildi. En beğenilen dizi çifti sıralaması arasında oyların %18’ini alarak 2. olan çift, Acil Aşk Aranıyor dizisinin sevilen çifti Sinan ve Nisan olurken, 3. en beğenilen dizi çifti ise Kiraz Mevsimi’nden Ayaz ve Öykü ikilisi oldu.
Anket sonucu tam liste şöyle;
Birinci: %50 oy oranıyla Ömer & Defne (Kiralık Aşk)
İkinci: %18 oy oranıyla Sinan & Nisan (Acil Aşk Aranıyor)
Üçüncü: %13 oy oranıyla Ayaz & Öykü (Kiraz Mevsimi)
Dördüncü: %11 oy oranıyla Burak & Aslı (Çilek Kokusu)
Beşinci: %8 oy oranıyla Batu & Kumsal (Adı Mutluluk)