Zembilli dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Yeni dizi Zembilli ATV’de bugün başlıyor
Proje tasarımı Cemil Yavuz'a, senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan'a ait olan Atv'nin yeni dizisi Zembilli ilk bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. Peki Zembilli dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından inceleyelim...
Yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği merakla beklenen Zembilli, sıcacık ama çetin hikayesiyle izleyicileri derinden etkilemeyi amaçlıyor.
Proje tasarımı Cemil Yavuz'a, senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan'a ait. Zembilli'nin yönetmen koltuğunda ise Ufuk Hakan Eren oturuyor.
Zembilli dizisi konusu
Toros Dağları'nın eteklerinde, denize sırtını dönmüş, yüzü Anadolu'ya bakan, yörüklerin yuvası, köyden büyükçe ama ilçeden küçükçe bir kasaba olan Zembilli'nin hikayesi izleyicilerin içini ısıtacak.
Zembilli kasabasında bir yanda genç yüreklerin hayatla mücadelesi sürerken diğer yanda aile büyüklerinin hem kendi aralarında hem de birbirlerine karşı tatlı atışmaları keyifli sahnelere sebep olacak.
Zembilli oyuncuları
Zembilli'nin kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk, Melisa Bostancıoğlu, Dilaray Yeşilyaprak, Aykut Yılmaz, Murat Akkoyunlu, Ruhi Sarı,Murat Kılıç, Kadim Yaşar, Hilmi Özçelik, Elif Çakman, Şebnem Doğruer, Ayşen Sezerel, Elif İnci, Handan Yıldırım, Mehmet Ali Aslan, Burak Can Doğan ve Melis Özçimen gibi oyuncular yer alıyor.