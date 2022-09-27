Sitrin taşı nedir? Sitrin taşı özellikleri ve faydaları ne?

İnsanlar çok uzun yıllardır süs taşlarını, kristal türlerini hem zenginlik, statü göstergesi, hem süs için kullandı hem de beden ve ruh için iyileştirici etkileri olduğuna inandı. Eski Mısır, Çin, Roma pek çok bölgede bu tip taşların, kristallerin iyi enerjiyi beslediğine, kötü enerjiyi kovduğuna ve vücut için faydaları olduğuna inanıldı. Bununla beraber kristallerin sağlık yönünden fayda getirdiğinde dair bilimsel bir kanıt yok. Biz bu makalede sitrin taşına bakıyoruz. Sitrin taşı nedir? Sitrin taşı özellikleri nelerdir? Nasıl temizlenir? Sitrin taşı faydaları nelerdir? gibi merak edilen soruların yanıtları aşağıda... ( Bu yazının ardından Ametist taşının faydaları yazımızı da göz atabilirsiniz)

SİTRİN NEDİR?

Öncelikle Sitrin nedir? MTA verilerine göre Sitrin'in bileşiminde Silika bulunur. Maliyeti düşük, boyutu büyüktür. Sitrin, adını Fransızca limon anlamına gelen citron kelimesinden alır. Narenciye gibi sitrin de sarı ve turuncunun tonlarındadır.

Britannica'da sitrin taşı şöyle tanımlanıyor: Sitrin, şeffaf iri taneli silika mineral kuvars çeşididir.

Amerikan Gemology Enstitüsü de Sitrini şöyle tanımlıyor: Sitrin şeffaf, soluk sarı ila kahverengimsi turuncu kuvars çeşididir. AGE, Sitrinle ilgili şu bilgileri paylaşıyor:

Mineral: Kuvars

Kimyasal bileşim: SiO 2

Renk: Sarıdan turuncuya, turuncudan kırmızıya

Kırılma indeksi: 1.544 - 1.553

Özgül ağırlık: 2.66 (+0.03/-0.02)

Mohs sertliği: 7

En iyi sitrin rengi, kahverengimsi renk tonları içermeyen doymuş sarı ila kırmızımsı turuncudur. En önemli kaynaklar Bolivya, İspanya, Madagaskar, Meksika ve Uruguay'dır. Tipik olarak sitrin için işleme tabi tutulan ametist, çoğunlukla Brezilya'da çıkarılır.

SİTRİN VE TARİHÇE

Kuvars mücevherlerini insanların binlerce yıldır kullandığı biliniyor. Doğal sitrin oldukça nadirdir ve günümüzde çoğu sitrin kuvars, ametist kuvarsın ısıl işleminin sonucudur. Viktorya döneminden kalma renkli İskoç mücevherleri sitrinin çok eski zamanlarda bile değerli olduğunu gösteriyor. 13. evlilik yıldönümünde verildiğine dair bilgiler var. Sitrin adının Fransızca "limon" kelimesinden (citron) türetildiğine inanılıyor.

SİTRİN TAŞI FAYDALARI NE?

Peki sitrin taşının faydaları ne? Öncelikle taşların bu tip faydalar sağlayabileceğine dair bilimsel bir kanıt yok. Healthline bazı araştırmaların plasebo etkisi sağlayabileceklerini söylese de bu konuda bilimsel bir kanıt olmadığını belirtiyor. 1999 ve 2001 'hakemli bir dergide yayınlanmayan' daha eski bir çalışma, kristallerle ilişkili herhangi bir iyileştirici yararın büyük olasılıkla telkin gücünün bir sonucu olduğunu ileri sürdü. Ancak bilim insanları kristalleri bir şifa yöntemi olarak kullanmayı desteklemiyor. Yani kristaller şifa anlamında bilimin, tıbbın yerini alması mümkün değil.

Peki, sitrinin uzun yıllardır inanılan faydaları ne? Sitrinin faydalarının şöyle olduğuna inanılır.

Bolluğu, refahı ve pozitifliği sembolize eder.

Yaratıcılığı artırdığına inanılıyor

Korku ve şüphe gibi olumsuz duygulardan kurtulmaya yardımcı olduğuna inanılıyor

İyimsirleiği, motivasyonu teşvik ettiğine inanılıyor

aratıcılığı beslediğine inanılıyor

The Spruce, "Sitrin, bolluğu, refahı ve pozitifliği karşılamak için genellikle feng shui ile birlikte kullanılan popüler bir kuvars kristali türüdür. Sitrin, negatif enerjiyi emmek yerine dönüştürdüğü için alışılmadık bir kristaldir. Dengeli duyguları ve sakin duyguları teşvik eder" yorumu yapıyor.

SİTRİNİ EVDE NEREYE KOYMALIYIM?

The Spruce Sitrini evimde nereye koymalıyım? sorusunu Feng Shui açısından şöyle yorumluyor: "Sitrin genellikle evinizin veya ofisinizin varlıkla ilişkilendirilen bir yerine veya güneydoğu köşesine yerleştirilir. Örneğin bir yazar kasanın içine, kasa varsa onun içine konulabilir. Sitrin ayrıca canlılığa ve zindeliğe enerji verebilir ve evinizin merkezine yerleştirilebilir"

SİTRİN TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Peki, sitrin taşı temizliği ve bakımı nasıl yapılır?

-Genel olarak sitrin taşı normal aşınma için yeterince dayanıklıdır.

-Sıcak, sabunlu su ile güvenle temizlenebilir.

-Yüksek ısı taşın çatlamasına neden olabileceğinden buharla temizleme risklidir.