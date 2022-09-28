Yeşim Taşı (Jade) Nedir? Faydaları, özellikleri nelerdir? Nasıl temizlenir?

Çeşitli kristallerin, taşların bazıları yüzyıllar boyunca fiziksel ve duygusal sorunlarda şifa olabileceği umuduyla kullanıldı. Çünkü bu taşların kendi enerjileri olduğuna, faydalar sağladığına inanıldı. Yeşim taşı (Jadeit, Jade) de bazen şans, bazen mutluluk taşı olarak görüldü. Bu makalede yeşim taşı nedir? Özellikleri nelerdir? Yeşim taşının faydaları nelerdir? gibi soruların yanıtlarına bakıyoruz. (Bu yazının ardından sitrin taşı ve ametist taşının faydalarına göz atabilirsiniz.)

YEŞİM TAŞI NEDİR?

Yeşim taşı tarihi çok eskiye dayanan bir tür süs taşıdır. Sertlik derecelerine ve renklerindeki farklılığına göre Jade ve Nefrit olarak ikiye ayrılır. Jadeit çok çeşitli renklerde olabilir: Yeşil, sarı ve kırmızımsı turuncunun birçok tonu, ayrıca beyaz, gri, siyah, kahverengi ve lavanta (genellikle açık mor veya açık grimsi menekşe rengi). Nefrit, uluslararası mücevher ve mücevher endüstrisinde de yeşim taşı olarak kabul edilir. Yarı saydamdan opaklığa kadar değişir ve açık ila koyu yeşil, sarı, kahverengi, siyah, gri veya beyaz olabilir. Renkleri jadeitten daha yumuşak olma eğilimindedir.

Modern gemologlar "yeşim" kelimesini hem nefrit hem de jadeit için genel bir terim olarak kullanırlar.

Yeşim adı İspanyolca piedra de ijada ifadesinden gelir. Kelimenin "yan acının taşı" ya da 'bel taşı' anlamına geldiği değerlendiriliyor. Çünkü İlk İspanyol kaşifler, yerlilerin çeşitli ağrı ve ağrıları iyileştirmek veya rahatlatmak için taş parçalarını yanlarına tuttuklarını gördükten sonra bu adı verdiler. Jadeite ayrıca refahı, başarıyı ve iyi şansı sembolize eder.

MTA verilerinde Jadeit (yeşim taşı) bileşimi için 'karmaşık silikat' bilgisi veriliyor. Renki yeşil, sarı, siyah ve beyaz. Değeri düşükten çok yükseğe ilerliyor.

YEŞİM TAŞININ TARİHÇESİ

Amerikan Gemoloji Enstitüsü verilerine göre yeşim taşının kökleri, tarih öncesi insanları barındıran dumanla karartılmış mağaralarda ve kulübelere kadar uzanıyor. Dünyanın her yerinde Taş Devri işçileri bu en sert mücevherleri silahlara, aletlere, süs eşyalarına ve ritüel nesnelere dönüştürdü. Bu bir tür mistik güçlere de çağrıydı.

YEŞİM TAŞININ FAYDALARI NELERDİR?

Yeşim taşının ve diğer taşların iyileştirici özellikleri olduğuna dair kesin olarak bilimsel kanıt yok. 1999 ve 2001 yıllarında uluslararası konferanslarda sunulan daha eski bir çalışma, kristallerden elde edilen herhangi bir yararın plasebo etkisinin bir sonucu olabileceğini düşündürdü. Geleneksel olarak ya da farklı kültürlerde yeşim taşının faydaları için şu maddeler sıralanır.

1-Şans getirmesi: Yeşim taşı uzun süre iyi şans ve mutluluk getirmekle ilişkilendirildi.

2-Huzur ve sakinlik: Yeşim taşının huzur getireceği inancı da uzun süredir var.

3-İyileştirici etki: Eski kültürlerde yeşim taşının böbrek ağrılarına iyi geleceği inancı vardı. Ancak yeşim taşımın sağlık için kullanımını destekleyen hiçbir bilimsel kanıt yoktur.

4-Kendini sevme

5- Çinliler yeşimi zihnin berraklığı ve ruhun saflığıyla ilişkilendirdi. Hem nefrit hem jadeit kullanılan antif motiflerin anlamları şöyleydi:

Yarasa-mutluluk

Kelebek—uzun ömür

Ejderha—güç, refah ve iyilik

Şeftali—ölümsüzlük

Bi (merkezde bir delik bulunan düz dairesel disk) - cennet





6-İş ve finans girişimlerinde başarı getirdiğine inanılır. Bu anlamda yeşim taşı refahla ilişkilendirilir.

7-Bazı yeşim taşı türlerinin sezgi, iç güdülere fayda sağladığına inanılıyor.

8- Yeşim taşının gerçek aşka ulaşmaya yardımcı olacağı inancı da var.

YEŞİM TAŞI NASIL TEMİZLENİR? YEŞİM TAŞI BAKIMI

-Yeşim taşı kırılmaya karşı dirençlidir. Çiziklerden kaçınmak için özen gösterilmelidir.

-Evde yeşim taşı temizliği için ılık, sabunlu su güvenlidir.

YEŞİM TAŞI NASIL KULLANILIR?

-Feng shui geleneklerinde, herkese iyi şans ve zenginlik getirmek için yeşim taşının evin veya işyerinin güneydoğu köşesine asılması gerektiğine inanılıyor.

-Bazı kişiler önemli kararlar öncesi yeşim taşı ile meditasyon yapıyor.

-Yeşim taşının iyileştirici ve besleyici gücüne inananlar yeşim taşından yapılmış bir kolye veya bilezik gibi bir takı takıyor.

-Bazı kişiler ise yeşim taşını, yeşim taşı özelliklerini destekleyen ve güçlendiren diğer diğer yeşil değerli taşlar, pembe kuvars ve akik ile birlikte kullanıyor.