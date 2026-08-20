Somer Şef, MasterChef'ten ayrılıyor mu?

2018 yılından beri Masterchef Türkiye'de Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu, ekranların en sevilen şeflerinden biri. İstanbul'da yer alan Efendy restoranıyla da adını sıkça duyurmayı başaran Somer şef tarafından bambaşka bir gelişme gerçekleşti

. Efendy restoran 16 Ağustos 2026 tarihinde son kez misafirlerini ağırladı. Hal böyle olunca da akıllara 'Somer Sivrioğlu Masterchef programından ayrılıyor mu?', 'Somer şef Sydney'e mi taşınıyor?' gibi sorular gelmeye başladı.

EFENDY RESTORAN NEDEN KAPANDI?

Somer Sivrioğlu'nun restoranı olan Efendy, 2007 yılında Sydney'de faaliyete geçip 5 yıl önce ise İstanbul'a taşınmıştı. Ancak efendy restoran, 16 Ağustos 2026 tarihinde son servisini yaparak misafirlerini ağırladı. Restoranın kapanmasına dair yapılan açıklamada ise restoranın Sydney'de doğduğu ve şimdi ise yeniden doğduğu yere geri döndüğü söylendi. Yani restoran tamamen faaliyetine son vermedi sadece Sydney'e taşınmış oldu. Tabi bu taşınmayla birlikte Masterchef Türkiye izleyicisi Somer şefin Sydney'de yer alacak olan restoranına daha fazla vakit ayıracağını düşünmeye başladı.

SOMER SİVRİOĞLU SYDNEY'E Mİ GİDİYOR?

Efendy İstanbul şubesinin kapanmasıyla birlikte birçok kişinin merak ettiği konulardan biri olan Somer Sivrioğlu'nun bundan sonra nerede yaşayacağı. Çünkü Somer şef, kariyerinin büyük bir bölümünü Avustralya'da çalışarak geçirdi. Aynı zamanda orada yaşadığı süre boyunca da Türk mutfağını tanıtmak için birçok girişimde bulundu.

Bu girişimlerden biri de Efendy restorandı. Şimdi ise Somer Şef'in göz bebeği olan Efendy restoranın Sydney'e taşınmasıyla birlikte Avustralya'da ağırlıklı olarak faaliyet göstereceği düşünülüyor. Ancak nerede yaşayacağına dair herhangi resmi bir açıklama Somer Sivrioğlu tarafından yapılmadı.

'Somer şef Masterchef'ten ayrılıyor' iddialarına ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.