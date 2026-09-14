Soner Olgun kimdir, kaç yaşında? Soner Olgun'un hastalığı ne, sağlık durumu nasıl?

Soner Olgun'un sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Ağustos ayının sonunda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sanatçının bir süre yoğun bakımda tedavi gördüğü, daha sonra normal odaya alındığı öğrenildi. Olgun'un isteği doğrultusunda tedavi sürecinin bundan sonraki bölümünün gerekli sağlık koşulları oluşturularak evinde devam ettiği bildirildi. Peki, Soner Olgun kimdir, kaç yaşında?

SONER OLGUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1959 yılında Fethiye'de doğan Soner Olgun, lise eğitimini Bornova Anadolu Lisesinde tamamladı. Üniversite eğitimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık Bölümünde aldı.

Sanat hayatında müziğe ağırlık veren Olgun, ilk albümü "Letafet" ile dinleyici karşısına çıktı. Daha sonra "Her Şey Değişmeli", "İyi Bayramlar", "İyi Bayramlar Türkiye" ve "Sevda Diye Bir Kuş" adlı albümlerini yayımladı.

Müzik çalışmalarının yanı sıra televizyon programları da hazırlayıp sunan Soner Olgun'un, söz veya bestesi kendisine ait 35 eseri bulunuyor.

Özel yaşamında ise Özlem Olgun ile evlenen sanatçının bu evlilikten Elif adında bir kızı dünyaya geldi. 1959 doğumlu olan sanatçı Soner Olgun 67 yaşındadır.

SONER OLGUN HASTALIĞI NE, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Soner Olgun'un bir süredir pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü açıklandı. Devam eden tedavi sürecinde sanatçının sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

Olgun'un 30 Ağustos'ta yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun ağırlaşmasının ardından 1 Eylül'de yoğun bakıma alındığı bildirildi. Yoğun bakım sürecinde sanatçının bilincinin açık olduğu ifade edildi.

Doktorların değerlendirmesinin ardından normal odaya alınan Olgun'un daha sonra evine dönmek istediği belirtildi. Bunun üzerine evinde ihtiyaç duyabileceği tıbbi koşullar hazırlanarak sanatçının bakımının burada sürdürülmesine karar verildi.

Son açıklamaya göre Soner Olgun, evinde 24 saat hemşire gözetiminde bulunuyor. Yakınlarının da yanında olduğu sanatçının sağlık durumunun kritik olduğu, bakım sürecinde konforunun ve huzurunun ön planda tutulduğu ifade edildi.