Spotify Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar belli oldu

Spotify, 14 Nisan ile 20 Nisan tarihleri aralığında en popüler şarkıları açıkladı. Türkiye’de en popüler şarkı, Reynmen ve Semicenk’e ait “Yana Yana” parçası oldu.

Spotify Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar belli oldu

Çevrimiçi müzik uygulaması Spotify, 14 -20 Nisan arasında Türkiye'de en çok dinlenen şarkıları açıkladı.  Gazete Duvar'ın haberine göre Spotify tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye’de en popüler şarkı, Reynmen ve Semicenk’e ait “Yana Yana” parçası oldu. Parça, 3 milyondan fazla dinlendi.

Listenin tamamı şöyle:

1. Reynmen & Semicenk - Yan Yana

Dinlenme: 3 milyon 32 bin 901

2.  Velet - Gözlerimi Kapattım

Dinlenme: 2 milyon 971 bin 855

3. Simge - Aşkın Olayım

Dinlenme: 2 milyon 885 bin 454

4. Blok3 - Baybay

Dinlenme: 2 milyon 637 bin 847

5. Lvbel C5 & Arem Özgüç & Arman Aydın - Gaz Pedal

Dinlenme: 2 milyon 609 bin 523

6. Lvbel C5 & Güneş - Yapamam (NKBİ Remix)

Dinlenme: 2 milyon 424 bin 243

7. Semicenk - Sevecek Sandım

Dinlenme: 2 milyon 146 bin 710

8. Blok3 - Affetmem

Dinlenme: 2 milyon 112 bin 299

9. Blok3 - Vur

Dinlenme: 2 milyon 5 bin 506

10. İrem Derici - Yaz Gülü

Dinlenme: 2 milyon 2 bin 40

Netflix Türkiye'de geçtiğimiz hafta en çok hangi diziler ve filmler izlendi? (10 - 16 Nisan)PlusNetflix Türkiye'de geçtiğimiz hafta en çok hangi diziler ve filmler izlendi? (10 - 16 Nisan)

 