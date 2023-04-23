Netflix Türkiye'de geçtiğimiz hafta en çok hangi diziler ve filmler izlendi? (10 - 16 Nisan)

Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. 10 - 16 Nisan haftasında Netflix Türkiye'de televizyon kategorisinde Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? liderlik serisini sürdürdü. Britanya yapımı casusluk dizisi The Night Agent zirvenin en yakın takipçisi olurken yeni dizi Obsession haftayı üçüncü sırada tamamladı.

Box Office'de yer alan bilgilere göre geçtiğimiz hafta liderlik koltuğunun yeni sahibi olan Aaahh Belinda film kategorisinde zirvedeki yerini korudu. Ülkemizde 11 Kasım 2022'de vizyona girip 60.158 seyirci tarafından izlenen Tamirhane platformdaki ilk haftasında zirvenin en yakın takipçisi oldu.

10 - 16 Nisan haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler şöyle...

GEÇTİĞİMİZ HAFTA TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN DİZİLER

1. Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? (1. Sezon)

2. The Night Agent (1. Sezon)

3. Obsession

4. Beef (1. Sezon)

5. The Blacklist (9. Sezon)

6. Gölge ve Kemik (2. Sezon)

7. Transatlantic (1. Sezon)

8. The Blacklist (1. Sezon)

9. The Glory (1. Sezon)

10. Florida Man

NETFLİX TÜRKİYE'DE BU HAFTA EN ÇOK İZLENEN 10 FİLM

1. Aaahh Belinda

2. Tamirhane

3. Açlık

4. Yedi Kral Ölmeli

5. Nuh: Büyük Tufan

6. Chupa

7. Hızlı

8. Kaçış Planı

9. Murder Mystery 2

10. Kill Boksoon