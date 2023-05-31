“Succession” finalinden sonra ne izlemelisiniz? Succession sevenlerin bayılacağı 12 dizi

Succession son zamanlarda ses getiren yapımlardan biriydi, dizinin bitmesi "Succession" sevenleri bir hayli üzdü ancak yine de "Succession” benzeri bazı yapımlar var. Daily Mail Succession benzeri bazı dizileri şöyle listelemiş:

Eğer iş dramalarını özlüyorsanız: “Billions”

Dizide Paul Giamatti ve Maggie Siff ile birlikte serbest fon yöneticisi Bobby Axelrod rolünde Damian Lewis rol alıyor. Finans dünyasına değinen kült dizi oldukça seviliyor.