“Succession” finalinden sonra ne izlemelisiniz? Succession sevenlerin bayılacağı 12 dizi
HBO'da geçen dört sezonun ardından "Succession" sona eriyor. Bu Succession sevenleri bir hayli mutsuz etti. Peki “Succession” yerine izleyebileceğiniz filmler neler?
Succession son zamanlarda ses getiren yapımlardan biriydi, dizinin bitmesi "Succession" sevenleri bir hayli üzdü ancak yine de "Succession” benzeri bazı yapımlar var. Daily Mail Succession benzeri bazı dizileri şöyle listelemiş:
Eğer iş dramalarını özlüyorsanız: “Billions”
Dizide Paul Giamatti ve Maggie Siff ile birlikte serbest fon yöneticisi Bobby Axelrod rolünde Damian Lewis rol alıyor. Finans dünyasına değinen kült dizi oldukça seviliyor.
“Mad Man”
"Mad Men", Jon Hamm'ın canlandırdığı reklam yöneticisi Don Draper'ın ardından 1960'ların reklam dünyasına dalıyor. Dizi, 2007'den 2015'e kadar AMC'de yedi sezon boyunca yayınlandı ve 116 aday arasından 16 Emmy ödülü aldı.
“Industry”
“Industry”, Londra'daki kurgusal Pierpoint & Co.'da kalıcı bir pozisyon için rekabet eden bir grup genç mezuna odaklanarak, yatırım bankacılığının stresli dünyasını izliyor. Marisa Abela, Myha'la Herrold, Harry Lawtey ve Ken Leung'u canlandırıyor.
"Veep"
"Veep" Amerikan siyasetinin duvarları arkasında geçiyor ve Julia Louis-Dreyfus'un canlandırdığı başkan yardımcısı Selina Meyer'in talihsizliklerine odaklanıyor.