Sultan filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Nerede çekildi? Hint filmi Sultan'a dair merak edilenler
2016 yılında Hindistan'da vizyona giren Sultan filmi, büyük ilgi çeken yapımlar arasında yer alıyor. Bir Bollywood filmi olan Sultan bugün tekrar Star Tv ekranlarında izleyici ile buluşacak. Peki Sultan filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Hint filmi Sultan'a dair merak edilenler
Yayınlandığı günden itibaren Bollywood'ın sevilen yapımlarından olan ve kadrosunda Hindistan'ın güçlü oyuncularının yer aldığı Sultan filmi bugün tekrar Star Tv ekranlarında izleyici ile buluşacak. Filmin yönetmen koltuğunda Ali Abbas Zafar otururken yapımcılığını ve senaryosunu Aditya Chopra üstleniyor . Sultan filminin konusu, oyuncularına yakından bakalım...
SULTAN FİLMİ KÜNYE
Yayın tarihi: 15 Temmuz 2016 / 2s 50dk / Bollywood, Dram
Yönetmen: Ali Abbas Zafar
Senarist: Ali Abbas Zafar, Aditya Chopra
SULTAN FİLMİ KONUSU
Sultan filminin konusu şöyle; Sultan Ali Khan (Salman Khan) Haryana adında küçük bir kasabada yaşayan bir güreşçidir. Kazandığı bölgesel şampiyonluklar ona yetmemekte, günün birinde olimpiyat şampiyonu olabilmenin hayallerini kurmaktadır. Aynı kasabada yaşayan Aarfa'nın (Anushka Sharma) da kendine göre hedefleri vardır. Sultan karşılaştığı zorluklara ve içine düştüğü zor duruma rağmen, geçmişte yaptığı hataların üstesinden gelerek hem arenada, hem de özel hayatında gerçek bir dövüşçü gibi mücadele etmeyi öğrenecektir.
SULTAN FİLMİ OYUNCULARI
Marrese Crump - Marrese
Salman Khan - Sultan Ali Khan
Anushka Sharma - Aarfa
Randeep Hooda - Sultan's Coach
Marko Zaror - Marcus
Amit Sadh - Sultan's brother
Tyron Woodley - Wrestler
Brahim Achabbakhe - Brahim
Ron - Ron Smoorenburg
Pilot - Björn Freiberg
SULTAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Sultan filminin çekimleri, Hindistan'da gerçekleştirildi. Çekimler için Kuzey Hindistan'daki Haryana Rewari şehrinde çekildi.