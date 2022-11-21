Sultan filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Nerede çekildi? Hint filmi Sultan'a dair merak edilenler

Yayınlandığı günden itibaren Bollywood'ın sevilen yapımlarından olan ve kadrosunda Hindistan'ın güçlü oyuncularının yer aldığı Sultan filmi bugün tekrar Star Tv ekranlarında izleyici ile buluşacak. Filmin yönetmen koltuğunda Ali Abbas Zafar otururken yapımcılığını ve senaryosunu Aditya Chopra üstleniyor . Sultan filminin konusu, oyuncularına yakından bakalım...

SULTAN FİLMİ KÜNYE

Yayın tarihi: 15 Temmuz 2016 / 2s 50dk / Bollywood, Dram

Yönetmen: Ali Abbas Zafar

Senarist: Ali Abbas Zafar, Aditya Chopra

SULTAN FİLMİ KONUSU

Sultan filminin konusu şöyle; Sultan Ali Khan (Salman Khan) Haryana adında küçük bir kasabada yaşayan bir güreşçidir. Kazandığı bölgesel şampiyonluklar ona yetmemekte, günün birinde olimpiyat şampiyonu olabilmenin hayallerini kurmaktadır. Aynı kasabada yaşayan Aarfa'nın (Anushka Sharma) da kendine göre hedefleri vardır. Sultan karşılaştığı zorluklara ve içine düştüğü zor duruma rağmen, geçmişte yaptığı hataların üstesinden gelerek hem arenada, hem de özel hayatında gerçek bir dövüşçü gibi mücadele etmeyi öğrenecektir.

SULTAN FİLMİ OYUNCULARI

Marrese Crump - Marrese

Salman Khan - Sultan Ali Khan

Anushka Sharma - Aarfa

Randeep Hooda - Sultan's Coach

Marko Zaror - Marcus

Amit Sadh - Sultan's brother

Tyron Woodley - Wrestler

Brahim Achabbakhe - Brahim

Ron - Ron Smoorenburg

Pilot - Björn Freiberg

SULTAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sultan filminin çekimleri, Hindistan'da gerçekleştirildi. Çekimler için Kuzey Hindistan'daki Haryana Rewari şehrinde çekildi.