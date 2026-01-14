Survivor 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında takımlar, dün gece dokunulmazlık mücadelesi için karşı karşıya geldi.

Hem ödül hem de dokunulmazlık karşılaşmasıyla heyecanın arttığı zorlu parkurda, kırmızı ve mavi takım kazanmak için elinden gelen mücadeleyi verdi.

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Nefes kesen mücadele sonucu Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununu Gönüllüler Takımı kazandı.

İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununda kaybeden Ünlüler mavi takımda, haftanın 2. eleme adayı seçildi.

Kırmızı akımda yapılan oylama sonucu Survivor 2. eleme adayı Seren Ay oldu. Böylece Survivor'da bu haftanın eleme adayları Lina ve Seren Ay olarak belirlendi.