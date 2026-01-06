2026’nın ilk büyük gökyüzü olayı: Yengeç süper dolunayı ne zaman bitiyor?

Kabuğuna Çekilme ve Arınma Vakti

Yengeç burcu astrolojide "ev, aile, anne ve kökler" ile ilgilidir. Bu süper dolunay, ayın dünyaya en yakın olduğu konumda gerçekleştiği için duygularımızı adeta bir büyüteç altına alıyor. Eğer şu günlerde normalden daha hassassanız veya geçmişe dair özlemleriniz arttıysa, yalnız değilsiniz. Gökyüzü size şunu fısıldıyor: "Bırakman gereken duygusal yükleri artık serbest bırak."