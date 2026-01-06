2026’nın ilk büyük gökyüzü olayı: Yengeç süper dolunayı ne zaman bitiyor?
2026 yılına hızlı bir giriş yaptık ama gökyüzü bize 'dur ve hisset' diyor. 3 Ocak’ta gerçekleşen ve etkisi 10 Ocak’a kadar sürecek olan Yengeç burcundaki süper dolunay, yılın en duygusal ve şifalandırıcı zamanlarından birini başlatıyor. Peki, bu süper dolunay ne anlama geliyor? Evimizde, kalbimizde ve ilişkilerimizde neler değişiyor?
Yengeç süper dolunayı, 3 Ocak Cumartesi günü Türkiye saatiyle 13:03’te zirve noktasına ulaştı. Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu bu süreç, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmadı, aynı zamanda derin duygusal yüzleşmeleri de beraberinde getirdi.
Kabuğuna Çekilme ve Arınma Vakti
Yengeç burcu astrolojide "ev, aile, anne ve kökler" ile ilgilidir. Bu süper dolunay, ayın dünyaya en yakın olduğu konumda gerçekleştiği için duygularımızı adeta bir büyüteç altına alıyor. Eğer şu günlerde normalden daha hassassanız veya geçmişe dair özlemleriniz arttıysa, yalnız değilsiniz. Gökyüzü size şunu fısıldıyor: "Bırakman gereken duygusal yükleri artık serbest bırak."
Eviniz Sizin Tapınağınızdır
Bu dönemde evinizde vakit geçirmek, dekorasyonda değişiklik yapmak veya sadece çekmeceleri düzenlemek size her zamankinden daha iyi gelebilir. Yengeç enerjisi güvenli alanımızı korumak ister.
Tavsiye: Evinizde adaçayı yakarak enerjiyi temizleyebilir, mutfakta vakit geçirerek ruhunuzu besleyebilirsiniz.
İlişkilerde "Güven" Sorgulaması
Süper dolunay, saklı kalan duyguları su yüzüne çıkarır. Partnerinizle veya ailenizle olan ilişkilerinizde "Gerçekten anlaşıldığımı hissediyor muyum?" sorusu gündeme gelebilir. Bu süreçte fevri kararlar almak yerine, hislerinizi nazikçe ifade etmeyi seçin. Unutmayın, bu bir kavga değil, bir duygusal dürüstlük evresidir.