'Taşacak Bu Deniz' 13. bölüm bu hafta var mı?

Televizyon kanalları, her yıl olduğu gibi 2026 yılının ilk haftasında da dizi yayınlarına reklam sözleşmelerinin yenilenmesi ve prodüksiyon molaları nedeniyle ara veriyor.

Yeni yıl haftası yaklaşırken yayın akışları yakından takip edilen dizilerden biri de 'Taşacak Bu Deniz' oldu.

TAŞACAK BU DENİZ 13. BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Son olarak 12. bölümüyle ekrana gelen dizinin finali Esme'nin Şerif'i vurmasıyla biterken Oruç ise evlenmekten son anda vazgeçti. Sürpriz sonlu finalin ardından yeni yıl haftasına gelen 13. bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Dizinin 2 Ocak Cuma günü ekrana gelmemesi bekleniyor.

TAŞACAK BU DENİZ 13. FRAGMANI NEDEN YAYINLANMADI?

Taşacak Bu Deniz'in gelecek 13. bölüm fragmanı bu hafta yayınlanmadı. Genellikle bölümün ardından yeni bölüm fragmanı, pazartesi günleri ikinci fragman ve bölümden önceki gün de önizleme yayınlanıyor. Dizinin yeni yıl haftasına denk gelen 13. bölümün 2 Ocak'ta yayınlanmayacağı öğrenildi.

Taşacak Bu Deniz dizisi için yapım ekibi veya kanal tarafından açıklanmış kesin bir yılbaşı arası kararı bulunmuyor...

Taşacak Bu Deniz 12. Bölüm