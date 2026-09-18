Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu mu, Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı?

Sezon finaliyle ekranlara ara veren "Taşacak Bu Deniz" dizisinin takipçileri yeni bölüm tarihine kilitlendi. Dizi severler, "Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı? Yeni sezon ilk bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor...

TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Dizinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin yeni sezonu için çekimlere geçtiğimiz günlerde başlandı.

Dizinin sosyal medya hesabından sezonun ilk fotoğrafı paylaşıldı.

TAŞACAK BU DENİZ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Yirmi yıl sonra birbirlerine kavuşan Esme, Adil ve Eleni için artık yaraları sarma değil, hesap sorma zamanıdır. Koçari Konağı’nda başlayan görkemli kına gecesi, yıllardır saklanan sırların ortaya döküldüğü büyük bir yüzleşmeye dönüşür.

Furtunalar kendilerini hiç beklemedikleri bir hesabın ortasında bulurken, günahlarının bedelini ödemek üzere bugüne kadar gördükleri en büyük Koçari adaletiyle tanışırlar. Nihayet düğün günü geldiğinde ise savaşı kazanan Esme ve Adil, yıllardır hayalini kurdukları mutluluğa bir adım kala kaderlerinin en ağır sınavıyla karşı karşıya kalır. Çünkü bazı zaferlerin bedeli çok ağırdır. Ve savaşın kazananı olmaz.