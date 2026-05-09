Taşacak Bu Deniz'in 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı, 27. bölümde neler yaşandı?
Taşacak Bu Deniz' son bölümde Sümela Manastırı’nda gerçekleşen yüzleşme dizide dengeleri tamamen değiştirdi. Adil’in verdiği kritik karar ve Esme’nin yıllardır sakladığı gerçekler ise bölüme damga vurdu. Peki Taşacak Bu Deniz 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...
Taşacak Bu Deniz’in son bölümünde Şirin’in oğlu Adil'e kavuşmak için Eleni’yi kaçırması büyük bir kaosa neden oldu. Kızını yeniden kaybetme korkusu yaşayan Esme büyük bir yıkım yaşarken, Adil ise Niko’dan öğrendikleri sonrası gerçekle duyguları arasında sıkıştı.
TAŞACAK BU DENİZ 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Taşacak Bu Deniz 28. bölüm fragmanı yayınlandı.
TAŞACAK BU DENİZ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Taşacak Bu Deniz dizisi 31. bölümüyle sezon finali yapacak. Dizinin 31. bölümünün yayın programında bir değişiklik yapılmadığı takdirde 5 Haziran 2026 Cuma akşamı yayınlanması bekleniyor.
TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin çekimleri, Karadeniz’in büyüleyici doğasıyla öne çıkan Trabzon’un Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde gerçekleştiriliyor. Denizin hırçın dalgaları, yemyeşil ormanlar ve yöresel mimari, dizinin atmosferine gerçeklik kazandırıyor. Özellikle Araklı kıyıları ve Sürmene yaylaları, dizinin görsel gücünü artıran sahnelere ev sahipliği yapıyor.