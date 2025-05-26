'Teşkilat' son bölümde neler yaşandı? 146. bölüm fragmanı yayınlandı

TRT 1’de yayınlanan, her hafta milyonları ekran başına kilitleyen Teşkilat dizisi, dün akşam 145. bölümüyle ekrana geldi. Teşkilat son bölümde yaşananlar...

TEŞKİLAT 145. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Lucas’ı yakalayan Altay, düşmanların Gökpençe’ye verdiği zararın çözümünü bulmaya çalışır. Fakat Mathilda’nın adamlarının gelmesiyle Altay’ın işi zorlaşır. Onlar kazandıklarını düşünürken Altay’a yardım yetişir.

Yeni bölümde, Lucas'ı ele geçiren Altay, Gökpençe'ye verilen zararın çözümünü ararken zorlu bir mücadeleye girişir. Ancak Mathilda'nın adamlarının devreye girmesiyle işler iyice karmaşık bir hâl alır. Tolga Sarıtaş'ın başrolde olduğu dizide bu hafta yaşanacak olaylar, dizi tutkunları tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Hain planların tamamlanması için Türkiye’ye daha da tehlikeli bir düşman gönderilir. Bu düşman Kate ve Linda’yı köşeye sıkıştırırken, Altay ve Korkut’a büyük bir darbe indirmeye hazırlanır.

TEŞKİLAT 146. BÖLÜM FRAGMANI