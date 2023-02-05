The Batman 2 ne zaman vizyona girecek? Tarih belli oldu

DC Studios şefleri James Gunn ve Peter Safran, yeni DC Evreni'nin ilk bölümünü oluşturan yeni filmlerin ve TV dizilerinin açıklanmasının ardından, halihazırda var olan DC projelerinin geleceğinden de bahsetti. Öncelikle Matt Reeves'in yönettiği "The Batman"in devam halkası olan filmin resmi adının "The Batman Part II" olduğunu açıkladılar.

The Batman 2 ne zaman vizyona girecek?

'The Batman Part II' adıyla duyurulan film, 3 Ekim 2025'te gösterime girecek. Filmin yönetmen koltuğunda, ilk filmde olduğu gibi Matt Reeves oturacak.

Başrollerinde Robert Pattinson ve Zoe Kravitz'in yer aldığı The Batman filminin devamının geleceği CinemaCon etkinliğinde duyurulmuştu. Seriye geri dönmeye hazırlanan yönetmen Matt Reeves, "Bir sonraki filmle tekrar geleceğim için heyecanlıyım" demişti.

GİŞEDE REKOR KIRDI

Robert Pattinson'un ilk defa canlandırdığı Batman karakterinin karanlık dünyasını konu alan ilk film, gişede hasılat rekorları kırarak büyük başarı yakalamıştı. Küresel çapta 759 milyon dolar hasılata ulaşan film, 2022'nin en büyük açılışını yaparak rekor kırdı.