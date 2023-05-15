The Good Bad Mother dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler?
The Good Bad Mother, Güney Kore sineması severlerin izleyebileceği diziler arasında yer alıyor. 26 Nisan 2023'te JTBC'de prömiyerini yapan dizi Netflixten izlenebiliyor. The Good Bad Mother dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
Dünyaya damgasını vuran Kore dizileri son dönemlerde Türkiye’de de güçlü bir izleyici kitlesi oluşturmaya başladı. The Good Bad Mother dizisi, Ra Mi-ran, Lee Do-hyun ve Ahn Eun-jin'in başrollerini paylaştığı devam eden bir Güney Kore televizyon dizisi. İşte The Good Bad Mother dizisinin konusu ne, oyuncuları...
The Good Bad Mother konusu
Young Soon’un hayatında yaptığı tek şey, oğlu Kang Ho'ya bakmatır. Artık bir yetişkin olan Kang Ho, başarılı bir savcıdır. Kang Ho bir kazadan sonra hafızasını kaybettiğinde, Young Soon onu geçmişe doğru bir yolculuğa çıkarır ve birlikte onun ilk çocukluk günlerini yeniden yaşarlar.
The Good Bad Mother oyuncuları
Lee Do-hyun - Choi Kang-ho
Ahn Eun-jin - Lee Mi-joo
Ra Mi-ran - Jin Young-soon
Hong Bi-ra - Oh Ha-yeong
Yoo In-soo - Bang Sam-shik
Park Bo-kyung
Cho Jin-woong - Choi Hae-sik
Seo Yi-sook - Mrs. Park
Kang Mal-geum - Mrs. Jung
Choi Moo-sung - Song Woo-byeok
Shin Seung-ho
Jung Woong-in - Oh Tae-soo
Jang Won-young - Mr. Bang
Kim Won-hae - Chief of Jowoori
Oh Hanee - Seon-yung
Nam Mi-jung