The Good Bad Mother dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler?

Dünyaya damgasını vuran Kore dizileri son dönemlerde Türkiye’de de güçlü bir izleyici kitlesi oluşturmaya başladı. The Good Bad Mother dizisi, Ra Mi-ran, Lee Do-hyun ve Ahn Eun-jin'in başrollerini paylaştığı devam eden bir Güney Kore televizyon dizisi. İşte The Good Bad Mother dizisinin konusu ne, oyuncuları...

The Good Bad Mother konusu

Young Soon’un hayatında yaptığı tek şey, oğlu Kang Ho'ya bakmatır. Artık bir yetişkin olan Kang Ho, başarılı bir savcıdır. Kang Ho bir kazadan sonra hafızasını kaybettiğinde, Young Soon onu geçmişe doğru bir yolculuğa çıkarır ve birlikte onun ilk çocukluk günlerini yeniden yaşarlar.

The Good Bad Mother oyuncuları

Lee Do-hyun - Choi Kang-ho

Ahn Eun-jin - Lee Mi-joo

Ra Mi-ran - Jin Young-soon

Hong Bi-ra - Oh Ha-yeong

Yoo In-soo - Bang Sam-shik

Park Bo-kyung

Cho Jin-woong - Choi Hae-sik

Seo Yi-sook - Mrs. Park

Kang Mal-geum - Mrs. Jung

Choi Moo-sung - Song Woo-byeok

Shin Seung-ho

Jung Woong-in - Oh Tae-soo

Jang Won-young - Mr. Bang

Kim Won-hae - Chief of Jowoori

Oh Hanee - Seon-yung

Nam Mi-jung

The Good Bad Mother fragmanı