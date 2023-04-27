The Witcher 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Tarih belli oldu

Netflix’in oyun dünyasının en sevilen serisi The Witcher’dan uyarladığı aynı isimli dizisi, üçüncü sezonuyla geri dönüyor. Andrzej Sapkowski'nin, aynı adlı popüler oyun serisine de ilham veren kitaplarından uyarlanan ve Henry Cavill’ın Rivyalı Geralt karakterini canlandırdığı The Witcher'ın yeni sezonuna dair ilk tanıtım filmi yayınlandı.

The Witcher 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

The Witcher 3. sezon iki bölüme ayrılacak. Sezonun ilk 5 bölümü 29 Haziran’da, sonraki üç bölümü ise 27 Temmuz'da yayınlanacak.

Bu sezonda son kez Geralt olarak izleyici karşısına çıkacak olan Henry Cavill'a her zamanki gibi Freya Allan, Anya Chalotra ve Joey Batey eşlik ediyor. Cavill rolünü dizinin dördüncü sezonundan itibaren Liam Hemsworth'e devredecek.

The Witcher 3. sezon konusu

The Witcher 3. sezon, “Kıtanın hükümdarları, büyücüleri ve canavarları onu yakalamak için yarışırken Geralt, yeni bir araya gelen ailesini onu yok etmekle tehdit edenlere karşı korumaya kararlı olan Cintralı Ciri'yi saklanmaya götürür.” sinopsisini taşıyor.