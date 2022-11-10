TikTok'tan çamaşırların güzel kokması için 3 pratik tüyoyu paylaştı
Avustralya'nın 'temizlik kraliçesi' lakaplı fenomeni Chantel Mila, 'çamaşırların daha uzun süre güzel kokmasını' sağlamak için en iyi üç ipucunu açıkladı.
İnternette 'Mama Mila' olarak paylaşım yapan Melbourne'lü iki çocuk annesi, milyonlarca takipçisine çamaşırların daha iyi kokması için bazı tüyolar verdi:
ÇAMAŞIRINIZIN GÜZEL KOKMASI İÇİN 3 TÜYO
- Deterjan tepsisini temizlemek
- Tahliye filtresini boşaltıp temizlemek
- Çamaşırlarınızı ev yapımı yumuşatıcı ve deodorantla yıkamak
DETERJAN TEPSİSİNİ TEMİZLEMEK
Chantel'in ilk ipucu, deterjan tepsisini çıkarmak ve 'giysilerin küf kokmasına neden olan tüm o gizli kalıntıları temizleyip yıkamaktı.
TAHLİYE FİLTESİNİ TEMİZLEMEK
İkinci olarak, durgun su da 'küf kokusuna' neden olabileceğinden, çamaşır makinesinin altındaki az bilinen tahliye filtresini düzenli olarak boşaltmalarını tavsiye etti.
EV YAPIMI DOĞAL KOKU GİDERİCİ HAZIRLAMAK
Son ipucu, ev yapımı bir doğal koku giderici ve yumuşatıcıyı bir araya getirmekti.
NOT: Yarım fincan kabartma tozu ile yaklaşık beş damla çay ağacı yağını karıştırın. Koku giderici ve çamaşırları yumuşatmak için bunu makinenize ekleyin ve aynı zamanda lekelerin çıkarılmasına da yardımcı olacaktır.
İLGİLİ İÇERİKLER
- Çamaşır yıkarken en sık yapılan 13 hata
- Yeni alınan kıyafetler yıkanmalı mı? İşte bu durumun 3 önemli nedeni
-