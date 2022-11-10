TikTok'tan çamaşırların güzel kokması için 3 pratik tüyoyu paylaştı

İnternette 'Mama Mila' olarak paylaşım yapan Melbourne'lü iki çocuk annesi, milyonlarca takipçisine çamaşırların daha iyi kokması için bazı tüyolar verdi:

ÇAMAŞIRINIZIN GÜZEL KOKMASI İÇİN 3 TÜYO

Deterjan tepsisini temizlemek Tahliye filtresini boşaltıp temizlemek Çamaşırlarınızı ev yapımı yumuşatıcı ve deodorantla yıkamak

DETERJAN TEPSİSİNİ TEMİZLEMEK

Chantel'in ilk ipucu, deterjan tepsisini çıkarmak ve 'giysilerin küf kokmasına neden olan tüm o gizli kalıntıları temizleyip yıkamaktı.

TAHLİYE FİLTESİNİ TEMİZLEMEK

İkinci olarak, durgun su da 'küf kokusuna' neden olabileceğinden, çamaşır makinesinin altındaki az bilinen tahliye filtresini düzenli olarak boşaltmalarını tavsiye etti.

EV YAPIMI DOĞAL KOKU GİDERİCİ HAZIRLAMAK

Son ipucu, ev yapımı bir doğal koku giderici ve yumuşatıcıyı bir araya getirmekti.

NOT: Yarım fincan kabartma tozu ile yaklaşık beş damla çay ağacı yağını karıştırın. Koku giderici ve çamaşırları yumuşatmak için bunu makinenize ekleyin ve aynı zamanda lekelerin çıkarılmasına da yardımcı olacaktır.

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