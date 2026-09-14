Tom Hardy 'MobLand' dizisinin galasında

Tom Hardy, sinema dünyasının en kendine has, en karizmatik ve karakter rollerinin aranan isimlerinden biri.

Katıldığı her film prömiyeri, sadece projenin tanıtımı değil, aynı zamanda onun ikonik tarzının ve medyanın yoğun ilgisinin bir gösterisi haline geliyor.

Yılın başlarında, set arkasında yaşanan yaratıcı anlaşmazlıklar ve disiplinsizlik iddiaları nedeniyle Tom Hardy’nin diziden kovulduğu veya MobLand kadrosundan tamamen çıkarıldığı yönünde birçok spekülasyon ortaya atılmıştı. Ancak Londra galası, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını en net şekilde kanıtladı.

MOBLAND 3. SEZON DA GELİYOR

Prömiyerin getirdiği tek müjde Tom Hardy'nin dönüşü olmadı. Paramount+, daha ikinci sezon ekranlara gelmeden "MobLand" için 3. sezon onayını resmen verdiğini duyurdu. Tom Hardy'nin canlandırdığı sokakların kurdu, arabulucu (fixer) Harry Da Souza karakterinin önümüzdeki sezonda da suç imparatorluğunu korumaya devam edeceği kesinleşti.