Tozluyaka dizisi final mi yapıyor? Dizi için karar verildi iddiası...

Yönetmen koltuğunda Semih Bağcı'nın oturduğu, senaryosu Yekta Torun'a ait olan Tozluyaka dizisi 27 Haziran 2022 tarihinde yayımlanmaya başladı. Bir iddiaya göre Fox TV ekranlarında izleyiciyle buluşan NTC Medya imzalı 'Tozluyaka' dizisi için veda vakti yaklaşıyor olabilir..

TOZLUYAKA İÇİN FİNAL KARARI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçen yaz başlayan dizilerden TozluYaka’dan da final kararı gelebilir. Habere göre, kısa sürede kendi hayran kitlesini oluşturan dizi 26. bölümde ekrana veda edecek.

TOZLUYAKA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Tozlukaya dizisi özetle iki farklı dünyaya ait gençlerin, aralarındaki sınıf farkına rağmen geliştirdikleri dostlukları ve umutlarını kaybetmeme hikayelerini konu alıyor.

FoxTV'nin internet sitesinde Tozluyaka dizisinin konusu şöyle paylaşılıyor. Şans bile yolunu şaşırmadan uğramazdı Tozluyaka’ya ama bodoslama daldı birbirlerini kardeş seçenlerin arasına… Umudun yolculuğu başladı bu defa... Geçtikleri her sokağa, adını söyledikleri her insana, zulüme, adaletsizliğe, sevgiye aç olanlara dokunmalarını sağladı… Bu herkesin hikayesiydi. Onlar sadece içimizdeki şanslı olanlardı.