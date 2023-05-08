TRT 1'in yeni dizisi Neşeli Günler'in oyuncu kadrosu belli oldu

Pazar akşamları ekrana gelen Teşkilat dizisi sezon finali yaparken yerine başlayacak olan yeni dizi duyuruldu. TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan “Neşeli Günler” dizisinin cast çalışmaları devam ediyor.

Neşeli Günler dizisi konusu ne?

dizide, tıp okurken okulu bırakıp evlenip çocuk sahibi olan ve yıllar sonra eğitimine geri dönen Neşe’nin renkli hikayesi konu alınacak.

Neşeli Günler dizisi oyuncuları

Birsen Altuntaş'ın haberine göre “Neşeli Günler” dizisi TRT’nin bu yaz ekrana getireceği 3 yazlık dizi arasında yer alıyor. Goya Entertainment imzalı diziyi son olarak “Bozkır”ı yöneten Şahin Altuğ yönetecek. Ekin Atalar’ın yazdığı dizinin başrol oyuncuları belli oldu.

Neşe karakterini canlandıracak olan Şebnem Bozoklu, yıllar sonra tıp fakültesine geri dönen evli ve çocuklu bir kadının hikâyesini anlatacak. Tolga Tekin ise dizide Mustafa karakterine hayat verecek. Tiyatrocu Metin Coşkun, Mustafa'nın babası Mehmet rolünde seyirci karşısına çıkacakken, Uğur Demirpehlivan da Mehmet'in eşi Saliha'yı canlandıracak.