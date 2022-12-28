TV8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte dizinin künyesi

TV8 ekranlarında bugün izleyiciyle buluşacak olan yeni dizi Sıfırıncı Gün'ün tanıtım fragmanları dikkat çekti. Sıfırıncı Gün'ün senaryosunu Atasay Koç kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Süleyman Mert Özdemir oturuyor. Sıfırıncı Gün dizisi konusuna, oyuncularına ve fragmanına yakından bakalım...

Sıfırıncı Gün dizisi künye

Kanal: TV8

Yayın günü: 28 Aralık Çarşamba 20:00

Dizinin özeti: Dizi, polis ile suç çeteleri arasında yaşanan bir aksiyon hikayesi ele alacak.

Başrol oyuncuları: Engin Öztürk, Berk Cankat, Yiğit Özşener, Aybüke Pusat, Damla Colbay ve Sarp Akkaya

Yönetmen: Süleyman Mert Özdemir

Senaryo: Atasay Koç

SIFIRINCI GÜN DİZİSİ KONUSU

Sıfırıncı Gün'ün tanıtımlarındaki konusu şöyle; Emniyet Müdürlüğü'nün yedi özel polisi ve bu gözde ekibin baba gibi gördüğü amirleri Kadir...

Birlikte geçirdikleri yıllar sonunda gerçek bir aileye dönüşen ekip organize suç lideri Ejder'in peşinde...

Uzun bir takibin sonunda Ejder'e ulaşan ekip aslında hayalini kurdukları operasyon "Sıfırıncı Gün" ile hayatlarının baştan sona değişeceğinden habersiz.

O güne kadar hayalini kurdukları operasyon planladıkları gibi gitmez. Başarısızlığın sorumluluğunu ekibin iki gözde üyesi Özgür ve Mert üstlenir ve bir plan yaparlar. Amirleri Kadir de dosyanın peşini bırakmaz. Birbirleri için canlarını ortaya koyacak ekip, küllerinden doğmak ve intikamlarını alıp biraz olsun acılarını dindirebilmek için yeniden bir araya gelir.

SIFIRINCI GÜN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TV8 ekranlarında seyircisiyle buluşacak olan Sıfırıncı Gün, 28 Aralık 2022 Çarşamba günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek.

SIFIRINCI GÜN OYUNCU KADROSU

Engin Öztürk,

Aybüke Pusat,

Berk Cankat,

Yiğit Özşener,

Sarp Akkaya,

Damla Colbay,

Uğur Uzunel,

Esra Ruşan

Naz Çağla Irmak

SIFIRINCI GÜN DİZİSİNDEN İLK FRAGMAN