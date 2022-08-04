Ümit Sabancı yeni bir Guinness Rekoru hazırlığında! 46 saatte dünyayı turlayacak

Ümit Sabancı, 2017 yılında 24 saatte 13 ülke gezerek Guinness Dünya Rekorları'na adını yazdırmıştı. Şimdi yeni bir rekorun hazırlığında. Sadece 46 saatte bir uçtan yola çıkıp dünyayı turlayıp aynı noktaya dönmeye çalışacak. Üstelik öyle yazıldığı kadar da basit değil, Guinness'in şartlarını da yerine getirecek. Chip.com.tr Ümit Sabancı ile bir araya geldi ve 9 Ağustos'ta başlayacak yeni rekorun ayrıntılarını ve enteresan ayrıntıları konuştu.

Röportaj: Meltem Şahbaz

2017’de çılgın bir Guinness Rekoru’nun sahibi olmuştunuz. Şimdi yeni bir rekor denemesine hazırlanıyorsunuz. Guinness bağımlılık yapıyor diyebilir miyiz?

Guinness Dünya Rekorları arasında çok çeşitli kategoriler var. Değişik yetenek, beceri ve özelliklere sahip kişilere hitap ediyor. Kimi beş dakikada en fazla hamburgeri yemeye çalışırken, kimi en uzun tırnak birincisi olmaya uğraşıyor. Bunların arasında benim aslında bulmaca diye nitelendirdiğim rekorlar da var. Mesela 2017 yılında 13 ülkeye 24 saatte giderek rekor kırmıştık; orada rekor aslında dümdüz bir seyahat gerçekleştirmek değil de, daha çok bunun planlamasını yaparken karşımıza çıkan kompleks değişkenlerin içerisinden iyileştirilmiş alternatif bir çözüm ile çıkabilmek. Bu planı yapıp daha önce bunu başarmış birisinden daha iyi planlayabilmek aslında rekorun kendisi… Hatta bunu gerçekleştirmeyi düşünmeseniz bile. Seyahat planını dakikası dakikasına hesapladığımda inanamayıp tekrar tekrar baktığım zamanlar olur. O esnada oluşturduğunuz alternatif plan aslında bir fikri mülkiyettir (IP). Eğer bu tür kategorilerdeki rekorları beyin zorlayıcı birer bulmaca olarak görüp hobi niteliğinde yaklaşarak, vaktiniz olduğunda planları iyileştirmeye çalışmaktan zevk alıyorsanız, evet aslında bunun bağımlılık yaratan bir kısmı var. Sabırla, azmederek üzerine bir bulmaca gibi giderseniz aslında oldukça keyiflidir. Rekor kırmak için başvuru yapmak istemeyebilirsiniz belki, sadece rekoru kıracak alternatifi aramak ve bulmak bile kendi başına yeterli bir eğlencedir. Benim için seyahat etme tecrübemi, problem çözme kabiliyetimi ve macera merakımı birleştirdiğim bir hobi diyebilirim.

Şimdi sırada yeni bir rekor denemeniz var. 50 saat sürmeden dünyayı uçak ile dolaşacaksınız, bu size Guinness’in tanıdığı limit ama bu süreyi siz daha aşağı çekmeyi hedefliyorsunuz. Nasıl bir rekor olacak?

Dünyanın etrafını dönmek dendiğinde, bunun kendi içinde de farklı kategorileri, kuralları ve kapsamları var. Örneğin bunu bisikletle ya da botla yapan kişiler var. Dünyanın etrafını tam olarak dönmüş olmak için Guinness tarafından talep edilen bir takım şartları yerine getirmek gerekiyor.

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