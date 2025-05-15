Ünlü yönetmen ve senarist Ali Özgentürk hayatını kaybetti

"Selvi Boylum Al Yazmalım", "Balalayka" ve “Su Da Yanar”, "Hazal”, “At” gibi filmleriyle tanınan Ali Özgentürk, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi sosyal medya hesabından kardeşi Nebil Özgentürk duyurdu.

'ÇOK ÜZGÜNÜM...'

Nebil Özgentürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Abim... Sinema yönetmeni Ali ÖZGENTÜRK'ü kaybettik. Gençliğinde tiyatrocu... 50 yıldır da sinemacıydı. Simay ve Dünya'nın babasıydı. Başta, Hazal'ın, At'ın, toplamda 15 filmin yönetmeniydi" ifadelerini kullandı.

Özgentürk, sözlerine "Selvi Boylum Al Yazmalım filminin de senaryo yazarıydı... Finalinde hayata "sevgi emektir" diye söz bırakan Selvi Boylum'un. Çocukluğuma, ilk gençliğime ve meslek zamanlarıma fazlasıyla yön verdi, emek verdi. Çok üzgünüm" diye devam etti.

Abimi, sinema yönetmeni Ali Özgentürk'ü kaybettik. Çok üzgünüm., pic.twitter.com/m9RYqFcFbr — Nebil Özgentürk (@nebilozgenturk) May 15, 2025

ALİ ÖZGENTÜRK KİMDİR?

Ali Özgentürk, 1945 yılında Adana’da dünyaya gelen usta bir sinema yönetmeni, senarist ve yapımcıdır. Asıl adı Ali Habib Özgentürk’tür. Özgentürk, İstanbul Üniversitesi’nde felsefe ve sosyoloji eğitimi aldıktan sonra sinema dünyasına adım attı.

Kariyerine kamera asistanlığıyla başlayan Özgentürk, Atıf Yılmaz ve Yılmaz Güney gibi Türk sinemasının önemli isimlerinin yanında çalıştı. 1979 yılında yönettiği ilk uzun metraj filmi Hazal ile büyük ses getirdi ve çeşitli ödüller kazandı. Sadece yönetmen değil; senarist, yapımcı ve oyuncu olarak da sektörde birçok alanda üretim yaptı.

Nebil Özgentürk’ün ağabeyi olan Ali Özgentürk, Türk sinemasına hem sanatsal hem entelektüel katkılar sunmuş önemli isimler arasında yer alıyor.