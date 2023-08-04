Üvey Anne dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında beklenmedik karar

ATV ekranları yaz ayları için hem Üvey Anne hem de Vermem Seni Ellere isimli iki diziyi ekrana getirmeye başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Vermem Seni Ellere dizisinin final yapacağı duyurulmuştu. Şimdi de üzen haber Üvey Anne dizisinden geldi.

Üvey Anne için final kararı

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Yönetmenliğini Yasemin Türkmenli'nin üstlendiği, senaryosunu Hülya Vural ve Yasemin Kırbaş'ın gerçek bir hikayeden yola çıkarak yazdığı ‘Üvey Anne’nin biteceği açıklandı.

Muğla’da başlayan çekimleri İstanbul’a taşınan dizide eşi vefat eden bir adam ve hayatına giren bir kadınla yaşadığı sınav çarpıcı bir dille ekrana taşıyan ‘Üvey Anne’nin 8. bölümde ekrana veda etmesi planlanıyor.

‘Üvey Anne’ 7. bölümü 7 Ağustos Pazartesi akşamı yayınlanacak dizinin planlanan final bölümü ise 14 Ağustos Pazartesi akşamı ekrana gelecek.