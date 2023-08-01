Uykunuzu sabote eden 9 yiyecek

Günlük hayatın pek çok yönü dikkatimizi çekmek için savaşırken, iyi bir gece uykusu çekmek yeterince zor. Yiyecekler de uykumuzu bozan bir faktör. Beslenme uzmanı Briana Rodriquez, sağlıklı bir şekilde uyumamızı engelleyen en önemli malzemeler, atıştırmalıklar ve içeceklerle ilgili ipuçlarını paylaştı.

Rodriquez, "Ağır bir yemekten sonra yatağa giderseniz, sindiriminiz yavaşlayacak ve bu yiyecekler enerji olarak kullanılmak yerine depolanacak. Sonuç oldukça rahatsız edici olabilir ve sizi uyanık tutabilir" diyor.

Yatmadan birkaç saat önce bu yiyeceklerden bazılarını atlamayı düşünün ve alarm çaldığında kendinizi daha enerjik hissederek bulabilirsiniz.

1. Baharatlı Yiyecekler

Yemekte baharat sevenler, akşamları baharat yerken dikkatli olun. Güçlü baharatlar potansiyel olarak mide ekşimesine ve hazımsızlığa neden olabilir ve her ikisi de yatınca kötüleşebilir (çeviri: uyku için büyük sorun). Mide ekşimesi sizin için bir sorunsa, baharatı sindirmek için yeterli zamanınız olduğunda günün erken saatlerinde alın.

2. Alkol

Yatmadan önce bir kadeh kırmızı şarap içmek, birçok insan için ortak bir rahatlama ritüelidir. Alkol bazı insanların uykuya dalmasına yardımcı olsa da, araştırmalar alkolün aslında uykuda kalmamızı engellediğini göstermiştir .İçki, birçok kişinin gece boyunca dönüp durmasına neden olur, bu da muhtemelen yorgun uyanacağınız anlamına gelir. Papatya çayı gibi başka bir rahatlatıcı içeceğe uzanın .

3. Kahve

Uyumakta sıkıntı yaşıyorsanız planladığınız yatma saatinden sonraki altı saat içinde bir fincan kahveye uzanmayın. İş gününü bitirmek için bir sarsıntıya ihtiyacınız varsa, Rodriquez bunun yerine yeşil çay veya maden suyu öneriyor.

4.Bitter çikolata

Bitter çikolatanın kafein içerdiğini çoğu zaman unutuyoruz. Sütlü ve beyaz çikolata arasında daha sağlıklı bir seçim olsa da, tatlı atıştırmalıklarınızın tadını yatmadan en az birkaç saat önce çıkarmaya çalışın. Tıpkı kahve gibi, bitter çikolatadaki kafein de bir uyarıcı görevi görerek dinlendirici bir uyku çekmenizi engeller.

5. Pizza

Rodriquez, "Lezzetli, biliyorum! Ama pizzanın üzerinde asidik olan ve mideyi bozabilecek domates sosu var," diyor. Ve pizzanıza kırmızı biber gevreği eklerseniz, tiramin, asitlik ve müstehcenlik kombinasyonu büyük olasılıkla sizi dinlenmeyi zorlaştıran hazımsızlıkla baş başa bırakacaktır. Mümkünse bu yemeği günün erken saatlerinde tercih edin.

6. Soda

Sodanın şeker ve boş kalorilerle dolu olduğunun gayet iyi farkındayız. Yatmadan önce içtiğinizde, sindiriminiz yavaşlar ve vücudunuz muhtemelen bu enerjiyi kullanmak yerine kalorileri depolar. Soda ayrıca kafein içerir.

7. Kuru Et ve Peynir

Kurutulmuş etler ve yıllanmış peynirler, bazılarımızın gergin hissetmesine neden olabilen, beyin aktivitesini artıran amino asit olan tiramin için sinsi bir kaynaktır. Günün erken saatlerinde kendinizi şımartın, böylece akşamları rampa yapabilirsiniz.

8. Yağlı, Şekerli Yiyecekler

Samanlara çarpmadan önce yüksek yağlı ve şekerle doldurulmuş atıştırmalıklardan ve yemeklerden kaçının - bu yiyecekler uyku bozukluğu ile ilişkilendirilmiştir. Daha hızlı uykuya dalmaya yardımcı olmak için akşamları yüksek proteinli, az yağlı yemekler düşünün.

9. Turunçgiller

Turunçgiller doğal idrar söktürücüdür. Onları yatmadan önce tüketin ve iyi bir gece uykusu almak yerine sık sık tuvalete gidiyor olabilirsiniz.