Uzak Şehir son 15 yılın rekorunu kırdı!

“TEK AŞKIM... MERYEM!”

Alya, bulduğu video kaseti izlerken düğün sırasında Cihan’ın babasının vurulduğunu görüp büyük bir şok yaşadı. Tam o sırada Cihan odaya girdi ve Alya, bu düğünün kime ait olduğunu sordu. Cihan’dan “Benim” cevabını alması, Alya’nın şaşkınlığını daha da artırdı. Ardından, düğündeki kadının Meryem olup olmadığını sorgulayan Alya, “Kalbindeki kadın, tek aşkın... Meryem” dedi. Bu sözler karşısında Cihan, Alya'yı onayladı ve gözyaşlarına engel olamadı.