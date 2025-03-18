Uzak Şehir son 15 yılın rekorunu kırdı!
Kanal D'nin sevilen dizisi 'Uzak Şehir' yayınlandığı 18. bölümüyle son 15 yılın en iyi reytingini alarak tarihe geçti.
Başrollerinde Ozan Akbaba, Sinem Ünsal ve Gonca Cilasun'un oynadığı Uzak Şehir, reytinglerde yine bir rekora imza atarak tüm kategorilerde birinci oldu.
Dizide Zerrin'in Demir'le evlenmesi büyük bir kaosa yol açarken, Kaya nikahı basarak gerilimi zirveye taşıdı. Zerrin'in "evet" demek zorunda kaldığı sahneye "De Mardin" şarkısının eşlik etmesi izleyenleri derinden etkiledi.
Zerrin, Kaya'ya abisini kurtarmak için Demir’le evlendiğini söyleyince, Nare de Demir’in elinde Şahin’i kurtaracak görüntüler olduğunu söyleyerek Zerrin’in evlenmesini destekledi.
“TEK AŞKIM... MERYEM!”
Alya, bulduğu video kaseti izlerken düğün sırasında Cihan’ın babasının vurulduğunu görüp büyük bir şok yaşadı. Tam o sırada Cihan odaya girdi ve Alya, bu düğünün kime ait olduğunu sordu. Cihan’dan “Benim” cevabını alması, Alya’nın şaşkınlığını daha da artırdı. Ardından, düğündeki kadının Meryem olup olmadığını sorgulayan Alya, “Kalbindeki kadın, tek aşkın... Meryem” dedi. Bu sözler karşısında Cihan, Alya'yı onayladı ve gözyaşlarına engel olamadı.