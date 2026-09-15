Uzak Şehir yeni bölümüyle geri döndü, 64. bölümde neler oldu?

Gösteri saati geldiğinde Cihan, Deniz'in Ecmel'in adamları tarafından kaçırıldığını öğrendi ve hemen harekete geçti.

Deniz'i kaçıran kişinin Cihan olduğunu düşünen Alya'da onların peşine düştü. Oğlu için her şeyi göze alan Alya, Cihan ile Deniz'e ulaştığında artık her şey için çok geçti...