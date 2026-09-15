Uzak Şehir yeni bölümüyle geri döndü, 64. bölümde neler oldu?
Kanal D’nin büyük bir ilgiyle takip edilen yapımı Uzak Şehir, 3. sezonuna iddialı bir giriş yaptı. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı; güçlü oyuncu kadrosunda Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık ve Zeynep Kankonde gibi yetenekli isimleri buluşturan AyNA Yapım imzalı dizi, 64. bölümüyle yeni sezonun startını verdi.
Uzak Şehir'in son bölümünde ardında silah seslerinin yankılandığı bir köy meydanı, enkaza dönen Cihan ve yarım kalan hayallerini bırakan Alya; oğlu ile kendisine Budapeşte'de yeni bir hayat kurdu.
Her şeyin kabusa döndüğü o günün üzerinden aylar geçti...
Alya 'Kanlı Düğün'ü izlemeye gitti. Oyunun sonunda Cihan'ın sesini duyunca şoke oldu. Bütün gece hayal gördüğünü düşünen Alya, Deniz'i okula bırakıp çıktığında Cihan'ı karşısında buldu.
İkilinin yüzleşmesi, düğün günü ve sonrasında yaşananları gözler önüne serdi.
Eylül 2026, Budapeşte...
Alya'nın karşısına çıkan Cihan, Deniz'i Ecmel'den korumak için Mardin'e götüreceğini söyledi. Alya ise Cihan'a karşı çıktı.
Cihan, Alya'nın ardından Deniz'in de karşısına çıktı. Durumun ciddiyetinin farkına varan Alya, oğlunu korumak için ilk aşkı Enver'den yardım istedi.
Gösteri saati geldiğinde Cihan, Deniz'in Ecmel'in adamları tarafından kaçırıldığını öğrendi ve hemen harekete geçti.
Deniz'i kaçıran kişinin Cihan olduğunu düşünen Alya'da onların peşine düştü. Oğlu için her şeyi göze alan Alya, Cihan ile Deniz'e ulaştığında artık her şey için çok geçti...