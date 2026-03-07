Veliaht dizisinin final tarihi belirlendi

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan, Faro ve Gold Film imzalı Veliaht dizisinin yayın hayatı sona eriyor. Başrollerini Akın Akınözü ile Serra Arıtürk’ün paylaştığı yapım, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekse de reyting listelerinde hedeflenen başarıyı sürdüremedi.





ÇEKİMLER İSTANBUL’DA TAMAMLANACAK



Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk’ün oturduğu dizinin set programında da değişikliğe gidildi. Kars’ta devam eden çekimlerin tamamlanmasının ardından ekip İstanbul’a dönecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, hikaye, İstanbul’da çekilecek olan bölüm ile noktalanacak. Dizinin veda kararı almasındaki temel etkenin, sosyal medyadaki yoğun ilgiye rağmen televizyon izlenme oranlarında beklenen artışın yaşanmaması olduğu belirtiliyor.





SEZEN AKSU’DAN DİZİYE ÖZEL BESTE



Dizinin sadık takipçileri arasında yer alan usta sanatçı Sezen Aksu, geçtiğimiz hafta ekrana gelen sahnelerden etkilenerek projeye sanatsal bir katkıda bulundu. Bora Akkaş’ın canlandırdığı Zafer karakterinin ölümü üzerine duygulanan Aksu, bu sahne için “Kar” isimli bir şarkı kaleme aldı.

VELİAHT DİZİSİ HANGİ BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK?



Hikayenin Kars'taki çekimlerini tamamlayan ekip, final hazırlıkları için rotayı yeniden İstanbul’a çevirdi. İzleyicinin merakla beklediği düğümlerin çözüleceği dizi, İstanbul’da çekilecek olan 26. bölümüyle ekran yolculuğunu noktalamaya hazırlanıyor.