Vermem Seni Ellere dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi

Oyuncu kadrosunda Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer gibi isimler yer aldığı Vermem Seni Ellere dizisi, her hafta Pazar akşamı izleyiciyle buluşuyordu. Çekimleri Ordu'da gerçekleşen ve ATV'de yayınlanan Vermem Seni Ellere dizisi ekranlara erken veda kararı aldı.

Final kararı alındı

Birsen Altuntaş’ın haberine göre ATV yeni sezon için hazırlıklarına tam gaz devam ederken yazlık dizilerinden biri için kararını verdi. Bu yaz “Üvey Anne” ve “Vermem Seni Ellere” dizilerini seyirciyle buluşturan kanal bir final kararı aldı. AKN Film’in Karadeniz’de çektiği “Vermem Seni Ellere” dizisi ekrana veda ediyor.

Emre Bey ile Buse Meral’in başrolünü paylaştığı dizi 9. bölümde ekrana veda edecek.

6 temmuz Pazar günü 8. bölümü ile seyircisiyle buluşacak olan dizi 13 Temmuz Pazar akşamı final bölümü ile ekranlar veda edecek.