Yalnız Kurt dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Yakından bakalım
ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'un yayınlanan 1. bölüm fragmanına göre 28 Ocak Cuma akşamı izleyicilerle buluşacak. Peki Yalnız Kurt dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Yalnız Kurt dizisinin konusu, künyesi ve oyuncularına yakından bakalım:
Yeni bir dizi daha izleyici ile buluşuyor. Yapımını Sinagraf'ın üstlendiği, Yapımcılığını Osman Sınav'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Çağatay Tosun'un oturduğu, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin yazdığı “Yalnız Kurt” dizisi 28 Ocak Cuma akşamı ATV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Peki ekran macerasına başlamaya hazırlanan Yalnız Kurt dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Yakından bakalım:
YALNIZ KURT DİZİSİ KÜNYE
Kanal: ATV
Yayın günü: Cuma
Dizinin özeti: Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktalarını ekrana taşıyacak.
Başrol oyuncuları: Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay
Yönetmen: Çağatay Tosun
Senaryo: Murat Koca ve Ali Alper Erze
YALNIZ KURT DİZİSİ KONUSU
Peki Yalnız Kurt dizisinin konusu nedir? ATV'nin internet sitesinde diziyle ilgili şu ifadeler yer alıyor: "Dizi; Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak"
YALNIZ KURT DİZİSİ OYUNCULARI
Yalnız Kurt oyuncuları kimler? Dizide Yeşilçam'ın usta ismi Cihan Ünal da yer alıyor. Yalnız Kurt dizisi oyuncuları şöyle:
- Cihan Ünal,
- Hasan Denizyaran,
- Damla Colbay,
- Murat Han
- Polat Bilgin
YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU: İLK BÖLÜM 28 OCAK'TA
Dizinin yayın tarihi de netleşti. Yalnız Kurt dizisi 28 Ocak'ta yayın hayatına 'merhaba' diyecek.
YENİ DİZİ— Yalnız Kurt (@yalnizkurtv) January 19, 2022
Osman Sınav'dan
YALNIZ KURT
28 Ocak Cuma 20.00'de atv'de! 📺#YalnızKurt @atvcomtr pic.twitter.com/68jem6NE2O
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