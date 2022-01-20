Yeni bir dizi daha izleyici ile buluşuyor. Yapımını Sinagraf'ın üstlendiği, Yapımcılığını Osman Sınav'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Çağatay Tosun'un oturduğu, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin yazdığı “Yalnız Kurt” dizisi 28 Ocak Cuma akşamı ATV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Peki ekran macerasına başlamaya hazırlanan Yalnız Kurt dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Yakından bakalım:

YALNIZ KURT DİZİSİ KÜNYE

Kanal: ATV

Yayın günü: Cuma

Dizinin özeti: Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktalarını ekrana taşıyacak.

Başrol oyuncuları: Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay

Yönetmen: Çağatay Tosun

Senaryo: Murat Koca ve Ali Alper Erze

YALNIZ KURT DİZİSİ KONUSU

Peki Yalnız Kurt dizisinin konusu nedir? ATV'nin internet sitesinde diziyle ilgili şu ifadeler yer alıyor: "Dizi; Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak"

YALNIZ KURT DİZİSİ OYUNCULARI

Yalnız Kurt oyuncuları kimler? Dizide Yeşilçam'ın usta ismi Cihan Ünal da yer alıyor. Yalnız Kurt dizisi oyuncuları şöyle:

Cihan Ünal,

Hasan Denizyaran,

Damla Colbay,

Murat Han

Polat Bilgin







YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU: İLK BÖLÜM 28 OCAK'TA

Dizinin yayın tarihi de netleşti. Yalnız Kurt dizisi 28 Ocak'ta yayın hayatına 'merhaba' diyecek.



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