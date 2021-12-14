Bu akşam FOX TV ekranlarında yeni bir dizi başlıyor: Mahkum... Innocent Defendant adlı diziden uyarlanan Mahkum, bu akşam ilk bölümüyle ekranlarda olacak. Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu' un başrollerini paylaştığı Mahkum dizisi 14 Aralık Salı ilk bölümüyle izleyiciyle buluşurken, 16 Aralık Perşembe ise ikinci bölümüyle kendi gününde ekrana gelecek, ardından her perşembe izleyiciyle buluşmaya devam edecek. Peki, Mahkum dizisinin konusu ne? Oyuncuları kimler? Hangi diziden uyarlandı? Yakından bakalım:

MAHKUM DİZİSİ KÜNYE

Kanal: FOX TV

Yayın günü: Perşembe

Dizinin özeti: İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur.

Başrol oyuncuları: Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova

Yönetmen: Volkan Kocatürk

Senaryo: Uğraş Güneş

MAHKUM DİZİSİ KONUSU

Mahkum dizisinin konusu özetle şöyle: İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

MAHKUM DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Peki Mahkum dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Onur Tuna

İsmail Hacıoğlu

Seray Kaya

Melike İpek Yalova

Hayal Köseoğlu

Hakan Karsak

Hakan Salınmış

Tugay Mercan

Bülent Seyran

Nihal Koldaş

Bülent Düzgünoğlu

Muharrem Türksever

Mehmet Ulay

MAHKUM DİZİSİ HANGİ DİZİDEN UYARLANDI?

FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan, MF Yapım imzalı yepyeni dizi “Mahkum” “Innocent Defendant” dizisinin uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak “Mahkum”un yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor.

MAHKUM DİZİSİ FRAGMANI

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