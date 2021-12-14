Mahkum dizisinin konusu ne? Oyuncuları kimler? Hangi diziden uyarlandı?
FOX TV ekranlarında bugün Mahkum isimli yeni bir dizi başlıyor. Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk’ün oturduğu Mahkum dizisinin senaryosunu ise Uğraş Güneş yazıyor. Peki, Mahkum dizisinin konusu ne? Oyuncuları kimler? Hangi diziden uyarlandı? İşte dizinin künyesi ve dizi hakkında bilinenler
Bu akşam FOX TV ekranlarında yeni bir dizi başlıyor: Mahkum... Innocent Defendant adlı diziden uyarlanan Mahkum, bu akşam ilk bölümüyle ekranlarda olacak. Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu' un başrollerini paylaştığı Mahkum dizisi 14 Aralık Salı ilk bölümüyle izleyiciyle buluşurken, 16 Aralık Perşembe ise ikinci bölümüyle kendi gününde ekrana gelecek, ardından her perşembe izleyiciyle buluşmaya devam edecek. Peki, Mahkum dizisinin konusu ne? Oyuncuları kimler? Hangi diziden uyarlandı? Yakından bakalım:
MAHKUM DİZİSİ KÜNYE
Kanal: FOX TV
Yayın günü: Perşembe
Dizinin özeti: İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur.
Başrol oyuncuları: Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova
Yönetmen: Volkan Kocatürk
Senaryo: Uğraş Güneş
MAHKUM DİZİSİ KONUSU
Mahkum dizisinin konusu özetle şöyle: İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?
MAHKUM DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Peki Mahkum dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
- Onur Tuna
- İsmail Hacıoğlu
- Seray Kaya
- Melike İpek Yalova
- Hayal Köseoğlu
- Hakan Karsak
- Hakan Salınmış
- Tugay Mercan
- Bülent Seyran
- Nihal Koldaş
- Bülent Düzgünoğlu
- Muharrem Türksever
- Mehmet Ulay
MAHKUM DİZİSİ HANGİ DİZİDEN UYARLANDI?
FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan, MF Yapım imzalı yepyeni dizi “Mahkum” “Innocent Defendant” dizisinin uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak “Mahkum”un yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor.
MAHKUM DİZİSİ FRAGMANI
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