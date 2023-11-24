'Yaratılan' dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

Dünya edebiyatının klasiklerinden Mary Shelley imzalı Frankenstein’dan esinlenen Yaratılan, Netflix'te 8 bölümlük bir dizi olarak 20 Ekim’de izleyici ile buluştu. Dizi ilgi çekmiş görünüyor. Dizi yayınlandığı günden bu yana Netflix Türkiye'de en çok izlenen diziler arasında. 13-19 Kasım haftasında da ikinci sırada yer aldı. Yazarlığını ve yönetmenliğini Çağan Irmak’ın üstlendiği 'Yaratılan' dizisi konusu, oyuncularına yakından bakalım...

Yaratılan dizisi konusu ne?

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde Bursa’dan İstanbul’a uzanan bu epik öykü, “ölüm ve sonrasına” odaklanıyor. Netflix dizinin konusunu şöyle paylaşıyor: Maceraperest, asi, heyecanlı ve zekası bedenine sığmayan genç tıp talebesi Ziya’nın en büyük dileği, çok iyi bir hekim olup tıbbın çare bulamadığı birçok salgın hastalığa derman olabilmektir. İstanbul’da tanıştığı delilik ve dahilik arasında duran hekim İhsan, onu bu dünyada anlayabilen tek kişi olmuştur. Birbirini bulan bu iki eksantrik ve yaralı ruh, beraber giriştikleri gizli ve yasaklı deneyin bedellerini ağır bir şekilde ödeyeceklerdir. Zira kodlarını çözmeye çalıştıkları kadim bir yazı onları adeta felaketin kapısına getirip bırakır.

Yaratılan dizisi nerede çekildi?

Netflix'in Frankenstein'dan ilham alan hikayesi Yaratılan dizisi İstanbul'un film ve dizi çekim alanlarını barındıran Beykoz ilçesinde çekimleri yapılıyor.

MAKYAJ 5.5 SAAT SÜRDÜ

Dizinin başrol oyuncularından Erkan Kolçak Köstendil'in makyajı 5.5 saat sürdü. Makyaj sanatçısı Gila Benezra o anları Instagram hesabından paylaştı:

Bu gönderiyi Instagram'da gör Gila Benezra (@gilabenezra)'in paylaştığı bir gönderi

Yaratılan dizisi oyuncu kadrosu

Başrollerini Erkan Kolçak Köstendil ve Taner Ölmez’in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosu şöyle:

Erkan Kolçak Köstendil (İhsan)

Taner Ölmez (Ziya)

Engin Benli (Muzaffer)

Şifanur Gül (Asiye)

Bülent Şakrak (Ömer Kaptan)

Sema Çeyrekbaşı (Hüsniye Nine)

Devrim Yakut (Ofelya)

Şahsuvar Aktaş (Hamdi)

Durul Bazan (Vasili)

Macit Koper (Süleyman)

Ekremcan Arslandag (Yunus)

Ümmü Putgül (Gülfem)

Şennur Nogaylar (Seher Nine)

Burcu Soyler (Esma)

Yaratılan dizisi fragmanı

Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği 'Yaratılan', 20 Ekim’de tüm dünyayla aynı anda Netflix’te yayınlandı.