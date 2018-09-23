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1. ULUSLARARASI UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ KONFERANSI

Özel eğitimin kalbi bu konferansta atacak...

1. Uluslararası Uygulamalı Davranış Analizi Konferansı Türkiye (UDAKOT), (1. International Conference on Applied Behavior Analysis Turkey-ICABAT)  Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği tarafından, Algı Özel Eğitim Kurumları, Seranas Group ve Haliç Kongre Merkezi iş birliği ile, 22-23 Eylül 2018 Cumartesi Pazar tarihlerinde, Haliç Kongre Merkezi‘nde düzenleniyor. İki gün boyunca, uluslararası ve ulusal düzeyde tanınmış ABA/UDA alanında uzmanlaşmış bilim insanının katılımıyla düzenlenecek olan 1.Uluslararası Uygulamalı Davranış Analizi Konferansı Türkiye'de otizm alanında köklü bir geçmişi olan ABA uygulamaları A'dan Z'ye ele alınacak.

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