15 tatil (Yarıyıl tatili) ne zaman başlıyor? İşte 2024 Sömestr tatil günleri
Yoğun ders ve sınav temposundan yorulan kısa bir tatil yapmak isteyen öğrenciler, yarıyıl tatilinin başlamasını bekliyor. Yarıyıl tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürüyor? İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 2024 Sömestr tatil günleri...
Hem yoğun ders temposundan uzaklaşmak hem de biraz dinlenmek isteyen öğrenciler, 15 tatil için bekleyişe başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takviminin yayınlanması ile okulların yarıyıl tatiline başlayacağı tarih belli oldu.
OKULLARDA İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
15 TATİL NE ZAMAN?
Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.