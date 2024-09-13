83 ülkeden 500 ortopedist İstanbul’da buluştu

Acıbadem Üniversitesi Uluslararası Eklem Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi desteğiyle düzenlenen ‘Artroplasti’de Dünya Uzmanları Toplantısı (World Expert Meeting in Arthroplasty) için protez cerrahisinde uzman 83 ülkeden 500 ortopedist, İstanbul’da bir araya geldi.

Bu alanda dünyanın en önemli ortopedistlerinden olan Prof. Dr. Javad Parvizi başkanlığında 2 gün süren toplantıda 64 tartışmalı konuda uzlaşmaya varıldı. Diz ve kalça protezlerinde gelecekte uygulanacak yeni tedavi yöntemleri tartışıldı. Alınan kararlar 15 dile çevrilerek tüm dünya hekimlerine sunulacak.